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رقم الخبر: 185675 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: محليات  
السيد نصرالله يستعرض مع عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

السيد نصرالله يستعرض مع عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

* عبداللهيان في لقائه وزير خارجية لبنان: ايران تسير بخطى ثابتة لإيجاد الحلول السياسية لأزمات المنطقة

التقى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية الذي سيعقد في طهران السيد حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي حيث تم استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

وكان امير عبداللهيان، قد التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وأكد خلال اللقاء أن إيران تسير بخطى ثابتة في مجال إيجاد الحلول السياسية الناجعة لأزمات المنطقة الملتهبة، أولا في مجال دعم العملية السياسية، وثانيا في مجال مواجهة الفكر الارهابي التكفيري، وتقديم الدعم القوي والحاسم للمقاومة.

وقال عبداللهيان: مرة ثانية اغتنمنا المناسبة الطيبة وقدمنا للوزير باسيل التهنئة والتبريك بإستكمال العملية السياسية في لبنان بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.

وأضاف قائلاً: لدينا الثقة التامة بالحكمة السياسية العالية لدى القيادات السياسية في لبنان، ونحن على ثقة تامة اننا سنشهد في المرحلة المقبلة مزيداً من الإنجازات السياسية المشرقة ليس فقط على المستوى السياسي وانما على مستوى مواجهة الارهاب بعامة وفي لبنان خاصة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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