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|رقم الخبر: 185672
|تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017
|الوقت: 18:24
|الاقسام: دوليات
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جرائم الحرب" تلاحق تسيبي ليفني
ألغت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، زيارتها إلى بلجيكا، بسبب مخاوف من اعتقالها من طرف سلطات البلاد لدى وصولها إلى بروكسل، بشأن تهم تتعلق بـ"جرائم حرب".
ووفق ما ذكرته صحيفة "جويش بريس" فإن رحلة ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية بين 2006 و2009، جرى إلغاؤها بعد أعلن المدعي العام في بروكسل أن الشرطة البلجيكية تعتزم استجواب ليفني فور وصولها إلى بروكسل، في تهم تتعلق بجرائم حرب.
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