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رقم الخبر: 185672 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: دوليات  
جرائم الحرب" تلاحق تسيبي ليفني

جرائم الحرب" تلاحق تسيبي ليفني

ألغت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، زيارتها إلى بلجيكا، بسبب مخاوف من اعتقالها من طرف سلطات البلاد لدى وصولها إلى بروكسل، بشأن تهم تتعلق بـ"جرائم حرب".

ووفق ما ذكرته صحيفة "جويش بريس" فإن رحلة ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية بين 2006 و2009، جرى إلغاؤها بعد أعلن المدعي العام في بروكسل أن الشرطة البلجيكية تعتزم استجواب ليفني فور وصولها إلى بروكسل، في تهم تتعلق بجرائم حرب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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