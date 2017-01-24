أكد مساعد وزير النفط الإيراني، حميد رضا عراقي، انه في حال لم تتوصل المفاوضات مع تركمانستان بشأن استيراد الغاز الى النتيجة المرجوة منها، حينها سنكون على استعداد لرفع شكوى ضدها الى المحاكم الأوروبية .

وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة عشرة الفجر (ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية) اليوم الثلاثاء، قال عراقي: ان الغاز المستورد من تركمانستان يشكل بين 5ر1 – 2 بالمائة من إجمالي الإستهلاك الوطني للغاز الطبيعي.

وفيما يخص الآثار التي يمكن أن يتركها تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) على صناعة الغاز، أوضح ان هذا الإتفاق سهل إستيراد السلع والمعدات اللازمة وبسعر أقل، كما سهل تصدير منتجات مثل الغاز النفطي المسال (LPG) والكبريت.

على صعيد آخر، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، أن الشركة خططت لطرح مناقصة تطوير حقل آزادكان الجنوبي على المدى القريب.

وأوضح علي كاردر، الثلاثاء، بأن قائمة الشركات الموردة المعتمدة من شركة النفط الوطنية لا تزال مفتوحة ومن المحتمل إضافة شركات أخرى لإجراء المناقصة. وأشار الى عدم ضرورة مشاركة جميع الشركات المعتمدة في عطاء حقل آزادكان جنوبي، وأن شركة النفط الوطنية ستأخذ بالاعتبار إمكانيات كل شركة.

ويقع حقل آزادكان النفطي في جنوب غرب ايران ويحاذي من جهة الشمال، حقل مجنون العراقي. وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية قد أعلنت في 2 يناير/ كانون الثاني 2017، أن 29 شركة عالمية من أكثر من عشر دول، تأهلت للمنافسة على العقود النفطية الجديدة.

وشملت القائمة شركات شل وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروناس الماليزية وغازبروم الروسية، بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى، فضلاً عن دي.إن.أو النرويجية للنفط.