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رقم الخبر: 185670 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 17:56 الاقسام: دوليات  
أردوغان في موزمبيق لتضييق الخناق على غولن

أردوغان في موزمبيق لتضييق الخناق على غولن

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى موزمبيق في جولة إفريقية يروج فيها للتجارة ويطلب من الحكومات شن حملة على المؤسسات المرتبطة بفتح الله غولن، وهو رجل دين تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، العام الماضي.

ووصل إردوغان إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، قادما من تنزانيا. ويخطط أيضا لزيارة مدغشقر قبل العودة إلى تركيا، الأربعاء.

والرحلة جزء من جهود تركيا لتنمية العلاقات في إفريقيا. وعلى سبيل المثال، فتحت الخطوط الجوية التركية خطا للطيران بين إسطنبول ومابوتو عام 2015.

وتسعى الحكومة التركية إلى غلق أو السيطرة على المؤسسات الدولية التي تستلهم غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمعارض لأردوغان، والذي نفى تورطه في محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في يوليو الماضي، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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