نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها يوم الثلاثاء: إن أي قرار من الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان سيؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد.

وأضافت الوزارة أنها لم تتحدث مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بشأن هذه القضية.

ونقلت انترفاكس عن زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان قوله "على حد علمي ترامب ليس لديه حاليا أي نية للانسحاب وهو أمر منطقي لأنه إذا قرر سحب القوات في الظروف الحالية سينهار كل شيء.

في سياق آخر اقترح "جون مكين" رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تمويلا عسكريا جديدا بمبلغ 7.5 مليار دولار للقوات الأمريكية وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث تتصاعد التوترات بسبب طموحات الصين السيادية.

وقال مساعد لمكين ومسؤول عسكري أمريكي إن هذه الأموال والتي ستُنفق على مدار خمس سنوات بواقع 1.5 مليار دولار سنويا حتى 2022 قد تُستخدم لتعزيز مخزونات الذخيرة الأمريكية في المنطقة وبناء بنية أساسية عسكرية جديدة مثل مدارج الطائرات ومساعدة الحلفاء والشركاء على زيادة قدراتهم.

وجاء اقتراح التمويل ضمن تقرير أصدره مكين الأسبوع الماضي بعنوان "استعادة القوة الأمريكية". ومن المتوقع أن تناقش لجنة القوات المسلحة هذا الاقتراح خلال جلسة مناقشة للميزانية يوم الثلاثاء.

وقال داستين ووكر المتحدث باسم مكين "يعتقد السناتور مكين أنه يجب أن تعزز الولايات المتحدة التزامها الدائم بأمن وازدهار منطقة آسيا المحيط الهادي.

هذه الأموال ستعزز البناء العسكري في مجال العمليات وتزيد شراء الذخائر وتقوى بناء القدرات مع الحلفاء والشركاء وتوسع التدريبات العسكرية والأنشطة التدريبية الأخرى.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إنه يرى أن اقتراح مكين "يتماشى عموما بشكل كبير مع أهداف الإدارة في المنطقة."

وكان ترامب قد تعهد بانتهاج موقف أكثر تشددا مع الصين وتعزيز الجيش الأمريكي لكن لم يتضح إذا كان سينجح في رفع سقف الإنفاق الدفاعي.

* لا علاقة للعقوبات الأمريكية على روسيا بالشرق الأوسط

من ناحية أخرى قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم الثلاثاء إنه لا علاقة بين الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط فيما يتصل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفنلندية عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رفع العقوبات الأمريكية على روسيا إذا ساعدت موسكو الولايات المتحدة في قتال الإسلاميين المتشددين أو تحقيق أهداف أخرى قال بوروشينكو: تمتعنا بدعم قوي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية. لا نرى أي سبب لتغير هذا الوضع.

وأضاف: لا نرى أي علاقة للتقدم المحتمل في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا... الطريقة الوحيدة الفعالة في هذا الوضع هي العقوبات لدفع روسيا الاتحادية والرئيس (فلاديمير) بوتين للجلوس على طاولة التفاوض.

وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها بشأن العقوبات.