قضت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني بضرورة الحصول على موافقة البرلمان للشروع في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وبذلك، أيدت المحكمة العليا موقف محكمة لندن العليا التي سبق لها أن قررت أنه لا يحق لحكومة البلاد بدء عملية "بريكسيت" دون استشارة البرلمان أولا.

وقد يؤدي هذا القرار، الذي صوت لصالحه 8 قضاة من أصل 11 في المحكمة العليا، إلى تأجيل تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني خلال استفتاء 23 يونيو/حزيران الماضي، على خلفية المناقشات الساخنة في البرلمان بشأن شروط الخروج من الاتفاق.

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن التعديلات العادية على القوانين الخاصة بالمشاركة في اتفاقات دولية، لا تتطلب، عادة، موافقة البرلمان عليها، لكن الوضع يعد مختلفا فيما يخص "بريكسيت" الذي سيؤثر، حسب رأي القضاة، على وضع حقوق المواطنين البريطانيين.

وفي الوقت نفسه أكدت المحكمة أنه لا داعي لاستشارة البرلمانات الإقليمية (برلمانات اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز) لبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من قرار المحكمة، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ما زالت تأمل في بدء عملية الخروج في مارس/آذار المقبل.

من جانبه قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا أبلغت نظراءها في الاتحاد بأنها سوف تلتزم بمهلة نهاية مارس آذار لتفعيل فقرة الخروج من الاتحاد وذلك بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بأن لندن يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تنفيذ ما يعرف بالمادة 50.

وقال لويس جريش نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الشؤون الأوروبية في البلاد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أوضح ممثل بريطانيا هنا بشدة أنه سيعد مسودة تشريعية قصيرة لإحالتها للبرلمان لكنه لا يتوقع أي مشاكل للالتزام بالمهلة... قبل نهاية مارس.

ويستضيف جريش اجتماعا يوم الثلاثاء لوزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في فاليتا ويشارك في الاجتماع ديفيد جونز وزير شؤون أوروبا ممثلا عن بريطانيا.

*قرار المحكمة لن يغير الجدول الزمني للانسحاب

من جهته قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء: إن بريطانيا ستنفذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا يوم الثلاثاء بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل بدء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم ماي "الشعب البريطاني صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50 وفقا لما هو مقرر بحلول نهاية مارس. حكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك. وتابع: نحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبا.

*تقارب بريطاني تركي

من جهته قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للصحفيين يوم الثلاثاء إنها ستلتقي بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة يوم السبت.

وأضاف المتحدث إن الزيارة "ستعكس حقيقة أن تركيا شريك لا غنى عنه وحليف وثيق للمملكة المتحدة في كثير من القضايا ذات الأهمية الدولية ومن بينها التجارة والأمن والدفاع."

ومنذ محاولة انقلاب باءت بالفشل في يوليو تموز الماضي سجنت تركيا نحو 40 ألف شخص إلى حين محاكمتهم وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف شخص من الجيش والقضاء والمؤسسات الحكومية.