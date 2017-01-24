تزامنا مع التوصل لاتفاق شبه نهائي في أستانا بشأن إيجاد حلّ للأزمة السوريّة، قام مراسل وكالة رويترز في الجولان السوري المحتل بتسريب معلومات كشفت عن مدى الدعم الذي تتلقاه ماتسمى المعارضة من الكيان الاسرائيلي.

والصورة التي التقطها مراسل "رويترز" خيرُ دليل على مايجري خلف الكواليس، حيث يظهر بشكل واضح جنود الاحتلال وهم يقدمون العلاج الطبي اللازم لجريح من الجماعات المسلحة السورية في سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية، في مرتفعات الجولان المحتلة.

وبحسب مراسل الوكالة الامريكية فإن عمليات الإنقاذ هذه تحدث كل ليلة تقريبا. فبعد حلول الظلام تبدأ سيارات الاسعاف الاسرائيلية بالتسلل بشكل خفيّ لنقل جرحى إرهابيين يأتون إلى مواقع معروفة على الجبهة بين الكيان الإسرائيلي وسوريا في هضبة الجولان، ومن ثم يتم علاجهم بالكامل حتى يتسنّى لهم العودة الى أرض المعركة.

وعلى الرغم من رفض الكيان الإسرائيلي قبول لجوء الإرهابيين من العناصر الذين تدعمهم وتعالجهم في الجولان، إلا أنها لاتتوانى في مساعدتهم بشكل سريّ، وليس من المستبعد أنها تمدّهم بالسلاح والعتاد لقتل أبناء بلدهم من الجيش السوري.

وبحسب تسريبات مراسل رويترز، منح الكيان الاسرائيلي حوالي 2600 معارض سوري فرصة للحصول على الرعاية الطبية داخل أراضي الاحتلال.

ونقل مراسل الوكالة تصريحات "أفيعاد كاميسا" أحد ضباط الاحتلال ونائب المدير الطبي للواء الجولان المحتل، حيث قال: نحن نبذل كل ما بوسعنا لإنقاذ حياتهم (المسلحون)، ومن ثم نقوم بنقلهم إلى مستشفياتنا، الأمر الذي يفضح دور اسرائيل في دعم الفصائل المسلحة في سوريا لمحاربة الجيش وتدمير البنى التحتية للدولة السورية.