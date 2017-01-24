أعلن مدير عام شركة سكك الحديد في مدينة كويته الباكستانية، محمد حنيف غول، إن مد شبكة سكك الحديد وتدشين قطار الركاب بين ايران وباكستان يسهمان في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

وجاءت تصريحات حنيف غول هذه على هامش اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء شؤون سكك الحديد في باكستان وايران الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة زاهدان (شرق ايران). وأضاف: انه نظراً الى أواصر العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الثقافية والدينية، فان مسؤولي باكستان وإلى جانب التعاون في مجال نقل الشحنات يرغبون في الاستثمار المشترك مع ايران لتسهيل زيارات رعايا البلدين.

وفيما وصف ايران وباكستان من الدول ذات الثقل الاقليمي، أكد غول ان لدى البلدين طاقات إقتصادية كبيرة يمكن الافادة منها لتحسين ظروف المنطقة.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نوه الى رغبة الباكستانيين في زيارة الأماكن المقدسة في ايران، معلناً ان مد شبكة سكك الحديد سيكون خطوة مهمة في إطار إزالة العقبات التي تعترض حركة المسافرين بين البلدين.