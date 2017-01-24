قال رئيس البنك المركزي: ان التضخم الاقتصادي في ايران وصل خلال العام الماضي 2016 إلى 6ر8% مما يشير الى أنه وصل الى رقم أحادي بعد 25 عاماً.

وتوقع ولي الله سيف، خلال كلمته في ملتقى (إصلاح النظام البنكي.. التحديات والواجبات)، أن يبقى معدل التضخم رقماً أحادياً حتى نهاية العام الهجري الشمسي 1395 الحالي (سينتهي في آذار/ مارس القادم).

وأشار سيف الى أن الحكومة تسعى الى إبقاء التضخم على رقم أحادي، منوهاً الى أن هذا الانجاز تحقق نتيجة الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، وقال: على الرغم من وجود بعض المآخذ على خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1)، لكن لا ينبغي غض الطرف عن الانجازات التي تحققت على ضوئها على صعيد النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى تصدير النفط والاتصال بالنظام البنكي العالمي ونمو التجارة العالمية لإيران. وأضاف: إننا ننتقد الاتفاق لأنه لم يتم تطبيق كافة أهدافه، إلا أنه لا يمكن مقارنة الوضع الحالي مع الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، وليس من العدل تجاهل هذه الانجازات.