وتوقع ولي الله سيف، خلال كلمته في ملتقى (إصلاح النظام البنكي.. التحديات والواجبات)، أن يبقى معدل التضخم رقماً أحادياً حتى نهاية العام الهجري الشمسي 1395 الحالي (سينتهي في آذار/ مارس القادم).
وأشار سيف الى أن الحكومة تسعى الى إبقاء التضخم على رقم أحادي، منوهاً الى أن هذا الانجاز تحقق نتيجة الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، وقال: على الرغم من وجود بعض المآخذ على خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1)، لكن لا ينبغي غض الطرف عن الانجازات التي تحققت على ضوئها على صعيد النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى تصدير النفط والاتصال بالنظام البنكي العالمي ونمو التجارة العالمية لإيران. وأضاف: إننا ننتقد الاتفاق لأنه لم يتم تطبيق كافة أهدافه، إلا أنه لا يمكن مقارنة الوضع الحالي مع الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، وليس من العدل تجاهل هذه الانجازات.