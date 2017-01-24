وأشار رئيس شركة (كارون) للصناعات البتروكيميائية في ايران، علي رضا صديقي زادة، الى أن المرحلة الثانية من إنتاج مادة (ام دي اي) قد بدأت منذ عدة أسابيع، لافتاً الى أن خطة الشركة تهدف الى معدل إنتاج سنوي يصل الى أربعين ألف طن من هذه المادة.

ونوه صديقي الى أن ايران البلد الأول في الشرق الأوسط وغرب آسيا يقوم بإنتاج هذه المادة التي تدخل في العديد من الصناعات كصناعة مواد العزل وقطعات السيارات وغيرها، لافتاً الى أن العديد من الدول الأوروبية مثل ايطاليا وألمانيا والسويد واليونان وغيرها من دول العالم كتركيا وآذربايجان ونيجيريا وكينيا والعراق بصدد شراء هذه المادة من ايران. كما أشار الى أنه في الأسابيع الأولى من المرحلة الثانية قد وصل الانتاج الى ثلاثين ألف طن سنوياً وقد أطلق على هذا المحصول اسم (انيلين) وان ايران تسعى أولاً الى تأمين الاحتياجات الداخلية، ومن ثم تصدير هذا المنتج الى دول أوروبا والعالم.

وحول استمرار العمل مع شركة (كماتور) السويدية، أوضح صديقي ان حصة هذه الشركة التي كانت تبلغ 30 بالمئة من أسهم شركة كارون تم بيعها لشركات داخلية قبل أربع سنوات، ولكن ما يزال هناك تواصل مع الشركة لتأمين المواد وقطع الغيار.

وتعتبر شل الانكليزية، وباسف الألمانية، وليبتويي اليابانية من أقوى الشركات المنتجة لمادة (ام دي اي) ومادة (تي دي اي). وستدخل ايران عند البدء بتصدير هاتين المادتين في منافسة مع هذه الشركات في سوق الصناعات البتروكيميائية.