أعلن مدير عام مكتب التجارة لدول أوروبا وأمريكا ودول الكومنولث التابع لمنظمة تنمية التجارة، عن إنشاء 3 مراكز تجارية جديدة في أوروبا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017.

وقال أبوالفضل كوده‌ئي: إننا نعتزم بناء 3 مراكز تجارية جديدة في عدة دول نظير أوكرانيا وأرمينيا وطاجيكستان. مضيفاً: ان هذه المراكز يمكن أن تؤدي إلى تطوير مبادلات إيران التجارية مع دول العالم.

وأشار كوده‌ئي إلى أنه ينشط حالياً مركز تجاري واحد في ألمانيا وقد بدأ أعماله في 4 أشهر الماضية بحضور وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد رضا نعمت زادة. مضيفاً: انهم يخططون لزيادة عدد هذه المراكز التجارية لزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون الإقتصادي بين إيران ودول العالم. كما تبني ايران مركزاً تجارياً في مدينة آستاراخان الروسية لتصدير السلع المحلية وتعتزم أيضاً إنشاء مراكز تجارية في 6 دول افريقية في إطار تطوير صادرات السلع والخدمات إلى الأسواق المستهدفة.

ووضعت منظمة تنمية التجارة تأسيس المراكز التجارية في دول عدة نظير جنوب افريقيا وغانا وتنزانيا وأوغندا والسنغال والسودان في جدول أعمالها .والهدف من بناء المراكز التجارية هو تقديم الخدمات القانونية للمواطنين الايرانيين الذين يعتزمون التجارة والإستثمار في الدول المستهدفة وتسجيل العلامات التجارية وتقديم المعلومات الإقتصادية عن البلدان المستهدفة وتقديم قائمة المعارض التجارية التخصصية والدولية والمعلومات عن نقل السلع والركاب والمناطق التجارية والصناعية الحرة والمعلومات اللوجستية وما يتعلق من المعلومات بتبادل العملات عبر النظام المصرفي وغير ذلك.