أعلن المستشار التجاري الايراني في اندونيسيا عن رفع الاستيرادات الاندونيسية من ايران الى 65 بالمئة منذ التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1).

وقال أنور كمري، اليوم الثلاثاء، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الصادرات الايرانية الى أندونيسيا بلغت في الشهور التسعة الأولى من العام الهجري الشمسي 1395 الحالي (ينتهي في آذار القادم) 62 بالمئة.

وأشار كمري الى أنه وفقاً لتقارير الجمارك الايرانية، فان قيمة البضائع التي صدرتها ايران لأندونيسيا خلال الفترة المذكورة بلغت 100 مليون دولار، مما يشير الى زيادة في القيمة وصلت الى 61 مليوناً و500 ألف دولار، مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وحسب الأرقام والاحصائيات، فان سلعتي البوتان والبروبان لعبتا دوراً رئيسياً في ارتفاع قيمة وحجم السلع الايرانية المصدرة لأندونيسيا. والى جانب البوتان والبروبان، فهناك العديد من السلع الفولاذية والمنجمية تم تصديرها الى أندونيسيا، غير أن القار والتمر اللذين يعدان من السلع الرئيسية التي تصدرها ايران الى أندونيسيا انخفضت كمية صادراتها في هذا العام.