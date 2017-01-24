أعلن موقع (سي تريد غلوبال)، المختص في الأخبار اليومية لعالم الشحن، عن قيام شركة خطوط الشحن البحري الإيرانية بتسيير خط الشحن الجديد بين الموانئ الإيرانية والمناطق الفرنسية وميناء لاهافر .

وأفاد الموقع أنه قبل فرض العقوبات على ايران وقطاع الملاحة البحرية في غضون الأعوام 2006 إلى 2009، كانت خدمة الشحن الأسبوعية نشطة بين ميناء لاهافر الفرنسي والموانئ الإيرانية وقد توقفت بسبب تنفيذ العقوبات.

وخط الحاويات الجديد سيتم تدشينه من قبل شركة (حافظ دريا) التابعة لشركة الشحن البحري الإيرانية(IRISL) إعتباراً من فبراير المقبل. ومن المتوقع أن تستغرق عملية نقل السلع من ميناء لاهافر إلى ميناء بندرعباس 19 يوماً. وتبدأ هذه الخدمة من ميناء بندرعباس وصولاً إلى موانئ عسلوية وإمام خميني وبوشهر وخرمشهر في إيران وميناء أم القصر العراقي. كما تتوقف خدمة الشحن طوال مسارها في موانئ مالطا وخور فكان وجبل علي وكينغانغ وشانغهاي ونينغبو ويانتيان وكلوانغ.

وقال مدير خطوط الشحن البحري لشركة "Worms Services" الفرنسية، جان ماري بلتير: ان هذا الخط يوفر فرصة خصبة للمستوردين والمصدرين الفرنسيين نظراً لوجود سوق كبيرة لمختلف القطاعات منها الصيدلية والمحاصيل الزراعية والمستحضرات الطبية والمنتجات الكهربائية وقطاعات السيارات والنفط والغاز. وصرح: انه في ظل الظروف الحالية التي تكون وتيرة التجارة العالمية آخذة في الانخفاض مع الجهات الفاعلة الآسيوية، تعتبر السوق الايرانية بقدراتها الهائلة من نقاط القوة للتجارة العالمية.

وبناء على البرامج المنظمة، يتم شحن السفن لهذه الخدمة الثلاثاء من كل أسبوع ومن قبل شركة Générale de Manutention Portuaire .