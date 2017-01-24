اشاد مندوب سوريا في اجتماع آستانة بالدور الايراني في المؤتمر ووصفه بالايجابي الذي سهل التوصل الى الاتفاق.

وقال الجعفري في كلمته لدى اختتام اعمال اجتماع آستانة يوم الثلاثاء ان الاجتماع انعقد بهدف تدعيم وقف الاعمال القتالية في البلاد.

واكد انه ينبغي لتركيا الالتزام بمحاربة داعش والنصرة ونفى اي صفقة لمقايضات في الاجتماع.

ووصف ايران بانها احد الاطراف الضامنة الثلاثة للاتفاق الى جانب تركيا وروسيا في اجتماع آستانة كما انها لعبت دورا ايجابيا في التوصل الى الاتفاق حول وقف الاعمال القتالية.

واعتبر الجعفري ان الهدف من اجتماع آستانة يتمثل بتدعيم وقف الاعمال القتالية في سوريا.

ودعا الفصائل المسلحة الاخرى الى الانضمام الى الاتفاق.

وردا على قول مراسل حول الدور الايراني، قال اذا اعتمدنا مثل هذه الاقوال فاننا يمكن ان نقول ان دور تركيا هو دور سلبي، لكننا لا نقول ذلك لان السياسة تتضمن التعامل مع الخصوم من اجل مصلحة البلاد.

واعتبر ان اعلان آستانة يلزم المجموعات المسلحة بقبول اتفاق تدعيم وقف الاعمال القتالية، حيث ان ضامنها تركيا والحكومة السورية ترى ان وقف الاعمال القتالية هو لمدة عام واحد.

واكد مواصلة الجيش السوري وحلفائه في محاربة داعش والنصرة والفصائل المرتبطة بهما، موضحا ان الامم المتحدة قد صنفتهما ضمن المجموعات الارهابية ولايمكن التفاوض معها.

وعما اذا كانت سوريا لا تزال تصنف الفصائل المشاركة في اجتماع آستانة ضمن المجموعات الارهابية المسلحة، قال ان هذه المجموعات الارهابية قررت الانضمام الى مسار وضع حد لمساراتها الارهابية والدخول في مسار آخر بعد تحقيق الجيش السوري انتصاراته في حلب والمناطق الاخرى ودخولها في الاتفاق.

وجدد مطالبة سوريا باغلاق الحدود مع تركيا منذ 6 سنوات.

واشار الى وادي بردى وقال ان الجيش حرر جميع البلدات في المنطقة عدا بلدة عين الفيجة، حيث يواجه الجيش السوري ارهابيي جبهة النصرة هناك.