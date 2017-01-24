سيقوم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بزيارة الى طهران غداً الأربعاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير الكويتي خلال الزيارة التي من المحتمل ان تستغرق يوما واحدا، نظيره الايراني محمد جواد ظريف للبحث حول القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

كما سيلتقي وزير الخارجية الكويتي بعض كبار المسؤولين الاخرين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سيقوم بزيارة الى طهران الأسبوع الجاري.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين، ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي سيزور طهران في غضون اليومين او الثلاثة القادمة.

وفيما اذا كان المسؤول الكويتي يحمل رسالة ما، قال قاسمي، ان وزير خارجية الكويت يتابع مسالة هذه الزيارة منذ اشهر ولم تسنح الفرصة له في مراحل ما وتم في مراحل أخرى طرح مسالة ان تتم الزيارة على مستوى نائب الخارجية الا انه قرر تاليا القيام بالزيارة بنفسه.

وحول القضايا التي ستطرح خلال الزيارة قال، لنتريث حتى يصل (وزير الخارجية الكويتي) الى طهران واي قضايا ستطرح في المحادثات الا انه من المؤكد ان المحادثات ستشمل القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية.