  • الثلاثاء ٢٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185655 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتامين محور تكريت- الموصل

الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتامين محور تكريت- الموصل

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين طريق تكريت الموصل، فيما حررت عدد من القرى ضمن هذا المحور.

وقال المتحدث باسم الهيئة احمد الاسدي: إن "عملية عسكرية واسعة انطلقت، اليوم، لتأمين طريق تكريت الموصل"، لافتا الى ان "قوات الحشد تواصل تقدمها لتأمين الطريق في المنطقة بين جبال مكحول وقرية الحاج علي".

واضاف الاسدي، أن "قطعات الحشد الشعبي حررت قرى جابر هويدي وهندي وادمانة وفياض الثلج ضمن محور تكريت الموصل".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في يونيو/ حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير الساحل الايسر بالكامل.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/7111 sec