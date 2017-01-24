اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين طريق تكريت الموصل، فيما حررت عدد من القرى ضمن هذا المحور.

وقال المتحدث باسم الهيئة احمد الاسدي: إن "عملية عسكرية واسعة انطلقت، اليوم، لتأمين طريق تكريت الموصل"، لافتا الى ان "قوات الحشد تواصل تقدمها لتأمين الطريق في المنطقة بين جبال مكحول وقرية الحاج علي".

واضاف الاسدي، أن "قطعات الحشد الشعبي حررت قرى جابر هويدي وهندي وادمانة وفياض الثلج ضمن محور تكريت الموصل".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في يونيو/ حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير الساحل الايسر بالكامل.