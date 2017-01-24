اعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ان الوحدة هي السبيل الأمثل للتغلب على التطرف في العالم الاسلامي، وأن الثقافة الرضوية تمهد للوحدة والانسجام بين المسلمين.

ورأى رضا صالحي أميري خلال كلمته في مراسم انطلاق فعاليات (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية 2017)، ان اختيار مدينة مشهد لتكون عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي يوجه رسالة الوحدة للعالم.

واشار الى أن العديد من المسؤولين شاركوا في فعالية (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية) من أجل ارساء الوحدة، مؤكدا أن الخطاب الرضوي هو ذات الخطاب الذي يدعو الى السلام والانسانية في العالم الاسلامي اليوم.

وشدد على ضرورة اطلاق نداء الوحدة والاخلاق في المجتمعات الاسلامية في الوقت الراهن، وقال، إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اكد أن هدفه الرئيسي هو مكارم الاخلاق، والمعايير التي تلتزمها منظمة الايسيسكو لاختيار عاصمة الثقافة الاسلامية ترتكز على هذا الاساس.

واشار الى أن مدينة مشهد يجتمع فيها العلماء والفنانون، منوها الى أن سيرة الامام الرضا عليه السلام كانت تدعو الى الحوار، مؤكدا ضرورة العمل بهذه السيرة من أجل استقطاب الجميع خاصة وأن الجميع يؤمنون بأسس مشتركة.

كما لفت الى أن المسلمين يؤمنون بأسس مشتركة بينما يواجه المسلمون في الوقت الراهن عدوا واحدا وهذا العدو هو الذي يرسم صورة عنيفة ومتطرفة عن دين الرحمة.

وأوضح بأن أعداء المسلمين لجأوا اليوم الى التطرف ويلعب الصهاينة دورا فعالا في اثارة الخلافات والفتنة والنفاق وسط العالم الاسلامي.

وشدد ايضا على أن الامام الخميني (قدس) رفع لواء الوحدة والانسجام بين المسلمين، كما أن قائد الثورة الاسلامية طالما دعا الى ضرورة الوحدة بين المسلمين، معتبرا أن العالم الاسلامي يواجه في الوقت الراهن تحديات متعددة، والسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الوحدة والانسجام في العالم الاسلامي.