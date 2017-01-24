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رقم الخبر: 185650 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 15:29 الاقسام: محليات  
قاضي عسكر: تحديد تشكيلة الوفد الايراني لاجراء محادثات حول الحج في السعودية

قاضي عسكر: تحديد تشكيلة الوفد الايراني لاجراء محادثات حول الحج في السعودية

اعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية للجانب السعودي اسماء الوفد المقرر ايفاده الى السعودية لاجراء محادثات حول مناسك موسم الحج القادم.

وفي تصريح ادلى به الاثنين، قال علي قاضي عسكر ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق لبعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة، ان منظمة الحج والزيارة اعلنت للجانب السعودي اسماء الوفد الايراني المقرر ايفاده لاجراء محادثات مع وزارة الحج السعودية في 23 شباط /فبراير القادم.

واعرب ممثل الولي الفقيه عن امله بتوفر الارضية المناسبة لنجاح المحادثات وتحقق الظروف اللازمة لاجراء مناسك حج مفعمة بالعزة وان يتهيأ سبيل الحج القادم بتعاون الجانب السعودي.

وفي الاجتماع اعلن مسؤول منظمة الحج والزيارة حميد محمدي استعداد المنظمة الكامل لمتابعة شؤون الحج القادم وقال، انه يتم التخطيط للبرامج في اطار فرق العمل على اساس ايفاد اكثر من 80 الف حاج (في حال الاتفاق مع الجانب السعودي).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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