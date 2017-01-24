قبل أن تبصر «داليا ماري آريانا» النور، كانت بالفعل تتعلم القراءة وهي لا تزال جنيناً.. هكذا يقول والدا هذه الطفلة المعجزة التي أتمت بالفعل قراءة أكثر من ألف كتاب، وهي في الرابعة من العمر فحسب.

هذا العشق للمطالعة يبدو وراثياً في الأسرة، فوالدتها «حليمة» اعتادت قراءة الكتب لأبنائها الآخرين الأكبر سناً، عندما كانت حبلى بها. وحينما كانت «داليا» رضيعة، كان يتناهى إلى مسامعها أصوات إخوتها هؤلاء، وهم يقرأون فصولاً مما يحبونه من كتب بصوت عالٍ في منزل الأسرة بمدينة غاينزفيل بولاية جورجيا الأميركية. ولذا لم يكن مفاجئاً أن تستطيع هذه الصغيرة &ndash عندما كان عمرها نحو عام ونصف العام - التعرف على الكلمات التي تقرأها لها أمها.

لكن ظمأ الرضيعة لم يكن يرتوي على ما يبدو، فحسبما قالت والدتها في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية؛ كانت «داليا» ترغب منذ هذه السن المبكرة في أن تبدأ القراءة بنفسها، و«كلما زاد عدد المفردات التي تتعلمها، رغبت أكثر في القراءة».

وهكذا فقبل أن تُكمل عامها الثالث بشهر واحد، أي في السن التي يدرك فيها غالبية الصغار بالكاد أن النصوص المكتوبة هذه تتضمن معاني ما - كانت «الطفلة المعجزة» قد أتمت قراءة أول كتاب بنفسها.

والآن وهي في الرابعة من العمر، يفوق عدد الكتب التي طالعتها «داليا» الألف، كما تمكنت من مطالعة نصوص من تلك المقررة على طلاب المرحلة الجامعية. وبطبيعة الحال، أصيبت «كارلا هيدِن» أمينة مكتبة الكونغرس، وهي المكتبة الأكبر في الولايات المتحدة، بالانبهار إزاء عشق هذه الطفلة للأدب وبراعتها في القراءة حتى قبل بلوغها سن المدرسة. ولذا حلت الصغيرة ضيفةً على المكتبة قبل أيام، إذ سنحت لها الفرصة للتدرب على الاضطلاع بدور «هيدِن»، بعدما اختارتها الأخيرة لتصبح «أمينة مكتبة ليومٍ واحد».

وكم كان مثيراً أن تجول الطفلة بعينيها وثوبها الوردي ورباط شعرها الذي يتخذ شكل أنشوطة ويحمل اللون نفسه، وسط الأروقة المتشعبة للمكتبة الأكبر في العالم، بل وأن تجلس على طاولة الاجتماعات التي يلتف حولها كبار المسؤولين، مثلها مثل أي أمينة مكتبة ذات شأن.

وبينما كانت تجول في القسم المخصص للأطفال في مكتبة الكونغرس، قرأت «داليا» بعض الكتب أمام «هيدِن»، كما التقت ببعض الموظفين الآخرين في المكتبة. وعندما سألها هؤلاء عما إذا كانت لديها مقترحات أو توصيات، سنحت لها فكرةٌ على الفور مفادها ضرورة وضع ألواح كتابة في الممرات حتى يتسنى للصغار أمثالها التدوين عليها، وهو اقتراحٌ تقول والدة الطفلة إن مسؤولي مكتبة الكونغرس، أشاروا إلى أنهم سيحاولون وضعه موضع التنفيذ.

ومن جهتها، تقول الأم «حليمة» إن طفلتها طالما أبدت إعجابها بتلك المكتبة مُعتبرةً إياها «الأفضل والأفضل والأفضل بالنسبة لها على الإطلاق في العالم بأسره».

بالطبع تعد «دودة الكتب» الصغيرة هذه وجهاً مألوفاً في العديد من المكتبات. فقد أشارت وسائل إعلام أميركية محلية إلى أن لـ«داليا» بطاقة مكتبة خاصة بها من الأصل، وأنها تتردد بانتظام على المكتبة العامة في «غاينزفيل». ونُقل عنها في هذا الشأن قولها: «أحب أن استعير الكتب يومياً.. وأريد أن أُعلِمَ الأطفال الآخرين أن يقرأوا في سن مبكرة أيضاً».

وعندما كانت الصغيرة في الثالثة من عمرها، استوحت الأم «حليمة» من برنامجٍ يحمل اسم «اقرأ 1000 كتاب قبل الالتحاق بروضة الأطفال»، فكرة إحصاء عدد الكتب التي تطالعها طفلتها. في ذلك الوقت كانت «داليا» قد قرأت على الأرجح ألف كتابٍ أو نحو ذلك ولكن بمساعدة أمها. غير أنه في غضون عام من ذلك تقريباً، أنجزت الطفلة هدف البرنامج، وهو مطالعة الألف كتاب. وتسعى حالياً لأن تزيد العدد إلى نحو 1500 كتاب، قبل أن تلتحق بروضة الأطفال في الخريف المقبل. وتقول أمها إن «داليا» تأمل في أن يكون بوسعها «مساعدة معلماتها (في الروضة) على تعليم الأطفال الآخرين كيف يقرأون».

وربما تكون مقدرة الصغيرة الفذة على القراءة وكذلك حصيلة مفرداتها الثرية قد نجمتا جزئياً عن كونها نشأت في منزل يتحدث قاطنوه بلغتين، فوالدها «ميغيل آرانيا» مكسيكي، ويتحدث معها غالباً باللغة الإسبانية. وبالرغم من أن ابنة السنوات الأربع هذه، لم تتمكن بعد من التحدث بهذه اللغة بطلاقة، فإن بمقدورها &ndash كما يقول والداها - فهم معاني العديد من مفرداتها، وتأمل في أن تعمل على تعلم كيفية قراءة نصوص إسبانية.

ولا عجب في أن «عاشقة القراءة الصغيرة» تحظى بشهرة واسعة في مسقط رأسها، وقد اختيرت «أمينة ليوم واحد» للمكتبة الموجودة هناك، بل وطُلب منها أن تتلو الخطاب الشهير الذي ألقاه داعية الحقوق المدنية الأمريكي الراحل مارتن لوثر كينغ قبل عقود تحت عنوان «لديّ حلم»، وذلك خلال الاحتفال بيوم ميلاد هذا الرجل، والذي يُخصص له عادةً الثالث من شهر يناير من كل عام.