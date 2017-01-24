يعرض متجر للشوكولاتة الفاخرة (بوتيك لو شوكولا) في سيتي ووك بدبي - أغلى نوع من الشوكولاتة في المنطقة.

وتباع الشوكولاتة السويسرية الفاخرة ملفوفة بورق ذهبي وتدخل في صناعتها رقائق من الذهب عيار 24 قيراط، مقابل 15 ألف درهم إماراتي وتقدم للمشتري في علبة خشبية ملفوفة بالحرير.

ووفقاً لموقع الجولف نيوز، صنعت الشوكولاتة من حبوب الكاكاو (غراند كرو) الشهيرة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 24 قيراط. وتأتي في ثلاث طبقات أولها طبقة صلبة تليها طبقتين من الشوكولاتة الطرية الرائعة المذاق وفقاً لتعبير مايكل كاري، المدير العام للمتجر.

وأوضح مايكل أن هذه المنتجات الفاخرة يخصصها الزبائن عادة للمناسبات الخاصة مثل الزفاف، والاحتفال بالمولود الجديد، أو العيد، وبعض الزبائن لا يمانعون من دفع مبلغ 150 درهم للقطعة الواحدة لإستكشاف مذاق واحدة من أغلى قطع الشوكولاتة في العالم.

ويعرض المتجر تشكيلة متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة من صنع منتجي الشوكولاتة المحترفين من فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والدنمارك. كما يعرض تشكيلة من التحف والأزياء المصنوعة من الشكولاتة منها حذاء أبيض بكعب عال يباع مقابل 350 درهما صنع يدويا على يد محترفين في صناعة الشوكولاتة.

ويمنح المتجر لزواره فرصة التذوق وتعلم فنون صناعة الشوكولاتة الفاخرة.