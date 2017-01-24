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رقم الخبر: 185646 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 15:18 الاقسام: منوعات  
يتصل 3 آلاف مرة بموظفين حكوميين ويهددهم!

يتصل 3 آلاف مرة بموظفين حكوميين ويهددهم!

أصدر القضاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية حكماً بإدانة رجل بتهمة مضايقة موظفين فدراليين بعدما أجرى أكثر من ثلاثة آلاف اتصال هاتفي وجه إليهم خلالها تهديدات وكلاماً بذيئاً.

وأشارت السلطات إلى أن كولوانت (كين) سينغ ساندو (56 عاماً) ترك نحو 350 رسالة هاتفية طويلة لموظفين في الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية في واشنطن.

ولفت المدعي العام الفدرالي فيليب تالبرت، في بيان، إلى أن «اتصالات ورسائل هاتفية كثيرة وجهها ساندو كانت عبارة عن مطولات مليئة بالكلام البذيء موجهة إلى طاقم العمل في الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية وجهات أخرى، بأنه سيتم سحقهم وشنقهم في الساحات العامة وتعذيبهم عبر عمليات محاكاة الغرق وإحراقهم أحياء وتصفيتهم وإطلاق القذائف عليهم».

وقد صدر حكم الإدانة في حق ساندو بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام، فيما ما تزال دوافعه مجهولة. وهو يواجه احتمال السجن سنتين ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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