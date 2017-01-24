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رقم الخبر: 185642 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 15:05 الاقسام: منوعات  
تفجير حي في 10 ثوان!

تفجير حي في 10 ثوان!

في 10 ثوان فقط، تم تدمير حي بأكمله في الصين، مكوّن من 19 مبنى، بإستخدام 5 أطنان من المتفجرات.

ويقع الحي في قلب مقاطعة هوبي الصينية، في منطقة قريبة من مبان سكنية ومجمعات تجارية.

وأوضح جيا يونغشينغ، الذي أدار عملية التدمير: (عندما نقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق كهذه، في منطقة حيوية، فإنه من الضروري أن نضمن نجاح النتائج، ونتحكم بشكل دقيق بالنتائج السلبية للعملية).

وأشار جيا إلى أن العملية تمت بنجاح وأن المناطق الحيوية المحيطة بالحي لم تتأثر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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