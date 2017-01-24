بينما تنشغل وسائل الإعلام بالقادم الجديد للبيت الأسود وكيف أنه مثير للجدل وكل شيء فيه وحوله مثير للتناقضات من الألف الى الياء.. وبالمناسبة أتمنى من أحبتي مراجعة ما كتبه الأستاذ عبدالباري عطوان عن كيفية استقبال وتفاعل دول العالم مع الخطاب الترامبي الجديد..

وخلاصته يا جماعة الخير أن الضعيف صاحب الأمجاد الكارتونية والبطولات الإعلامية!! خائف يرتعش من رأسه حتى قدميه!! وأما القوي واثق الخطوة اللي أساسو متين فولاد وقوته حقيقية مش كارتونية فلم يرف له جفن.

المهم أحبتي أعود لوسائل الإعلام المنشغلة بـ«دونالد ترامب».. شو يعمل مع الصين؟!.. وهيك سيفعل مع ايران!!.. وهكذا سيتعامل مع اسرائيل!!.. وهكذا ستكون علاقاته مع روسيا!!.. أوروبا خائفة لأنه يعتبرها عجوز!!.. ولهذا رجفت آنجيلا ميركل وراحت «تهتز».. يا عيني.. ولا أطيل على حضراتكم.. القائمة طويلة والمواضيع كثيرة كل دولة راحت تضرب أخماساً بأسداس.. وكل واحد راح يرتّب أوراقه!! وكأننا أمام يوم القيامة!!..

من الطبيعي أن ترتب الصين أوراقها أو ايران أو المانيا أو روسيا.. بل لابأس أن يتناول الإعلام ما يتعلق بجمهورية مصر العربية وفرنسا ولابأس أيضاً أن يحكوا شو راح يصير مع السعودية بل وحتى قطر أو الإمارات.. ولكني استغربت أيّها الاحبة أن هنالك اعلاميين مشغولين باللي حيحصل مع بوركينا فاسو.. شو هو حالها بعد مجيء ترامب؟! وشو راح يصير مع فيجي؟! أما أهل بوتسوانا فقد نصبوا مناحة!! واويلاه.. جاء ترامب وراح يوكّلنا تراب!!..

للأسف أحبتي هنالك من المتلقين قرّاءً أو مشاهدين أو مستمعين أو متابعين.. من يهرول مع الصافرة!! ويدبك مع الطبل!! وأما مع الموسيقى فهو حاضر لهز الوسط الفنّي!! وأما إذا عزفوا له لحن حزين أو جنائزي فيروح يبكي ويلطم!!.

هذا الصنف من الناس هو الذي يعوّل عليه الإعلام ويصوّر له أن الرئيس الأمريكي بهذه الهيئة «الترامبية» قادر على أن يقلب عاليها سافلها.. سيحل جميع المشاكل.. ويحقق ما يريد برمشة عين.. وهنا تذكّرت الفنّان الكويتي القدير داود حسين الذي يقول في إحدى المسرحيات على أساس أنه كائن خارق: «ألزم التبن أحوله تتن.. آكل التراب أحوله كباب»!!.