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|رقم الخبر: 185633
|تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017
|الوقت: 14:52
|الاقسام: عربيات
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العثور على اكبر معمل لتصنيع صواريخ كراد شرقي الموصل
عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على اكبر معمل لتصنيع وتطوير صواريخ"كراد" جنوب شرقي الموصل.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ، ان "استخبارات الشرطة الاتحادية عثرت على اكبر معمل لتصنيع وتطوير صواريخ كراد وكاتيوشا وقذائف مدفع جهنم في حي الانتصار جنوب شرق الموصل".
واضاف البيان ان "القوات استولت على 150قذيفة مدفع جهنم و50 صاروخ كراد و50صاروخ كاتيوشا و250 كغم مادة الامونيا و150 زعنفة صاروخية محلية و100صاروخ ".
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