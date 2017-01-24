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|رقم الخبر: 185632
|تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017
|الوقت: 14:53
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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100 مليار لقطة في الثانية لتصوير اختراق الضوء لجدار الصوت
تمكن فريق من العلماء في جامعة سان لويس الأمريكية وللمرة الأولى في التاريخ من تصوير الموجة التي تتمخض عن اختراق الضوء لجدار الصوت مستخدمين أسرع كاميرا في العالم.
وتلخص اختبار الفريق العلمي في إصدار ومضات ضوئية خضر تمخضت عن حزم من شعاع الليزر، ومدة كل منها سبع بيكو/ثانية تخترق نفقا ضيقا تتصاعد في داخله أبخرة الجليد الجاف لتخفف من سرعة الفوتونات.
فوتونات الضوء المنبعث وخلال اجتيازها بخار الجليد انتثرت لتنكسر وتنعكس على صفائح من الكاوتشوك السلكوني وأوكسيد الألمنيوم لتسجل الكاميرا في هذه الأثناء ما يحدث وهي تجمع 100 مليار لقطة في الثانية.
ويؤكد العلماء القائمون على تجارب سرعة الضوء واختباراتها أنها سوف تساعد في رصد وفك ألغاز عمليات أخرى تقوم على السرعات الفائقة بما فيها على سبيل المثال نبض نيرونات الدماغ البشري.
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