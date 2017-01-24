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رقم الخبر: 185631 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 14:40 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني بهنام بهزادي حكماً في مهرجان «غوتنبرغ»

الايراني بهنام بهزادي حكماً في مهرجان «غوتنبرغ»

اختير المخرج الايراني بهنام بهزادي حكماً في مهرجان «غوتنبرغ» للافلام السينمائية في السويد.

وقد وجه مدير المهرجان دعوة لصانع الافلام الايراني بهزادي للحضور ضمن لجنة تحكيم القسم الدولي للمهرجان.

ويسمى القسم الدولي لمهرجان «غوتنبرغ» جائزة «اينغمار برغمان»، ويهدي جوائزه الى افضل الافلام العالمية التي تم انتاجه على يد موهبة جديدة.

وأما الجوائز الاخرى دون جوائز القسم الدولي فتدعى التنين، وتمنح لأفضل الأفلام في منطقة اسكاندينافيا.

وتقام فعاليات المهرجان بشكل سنوي من اواخر كانون الثاني / يناير حتى مطلع شباط / فبراير في السويد، ويعتبر اكبر حدث فني في منطقة اسكاندينافيا.

الى ذلك سيشارك في المهرجان الفيلم السينمائي الايراني «المعكوس» (وارونكي) للمخرج بهزادي نفسه، والذي حصل مؤخراً على جائزة مهرجان «جيبور» في الهند، حيث سيكون ضيفاً في قسم «الافلام المفضلة في المهرجانات» لمهرجان «غوتنبرغ».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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