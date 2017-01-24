  • الثلاثاء ٢٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185628 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: ثقافة وفن  
«منزل في الشارع 41» يمثل ايران بالهند

«منزل في الشارع 41» يمثل ايران بالهند

تأهل الفيلم السينمائي الايراني «منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان جهل ويكم) للمخرج حميد رضا قرباني الى الدورة التاسعة لمهرجان «بنغلور» للافلام السينمائية في الهند.

وستقام فعاليات مهرجان «بنغلور» اعتباراً من 2 شباط / فبراير حتى 9 من الشهر ذاته في الهند، وسيعرض الفيلم الايراني في قسم «مسابقة سينما آسيا» من المهرجان.

ويتولى العرض الدولي للفيلم مؤسسة فارابي السينمائية، وسبق له ان شارك في مهرجانات دولية مثل مهرجان «ساوباولو» في البرازيل ومهرجان «ميدفيلم» في ايطاليا.

وفيلم «بيت في الشارع 41»، هو اول فيلم سينمائي لقرباني وكان قبل ذلك قد اخرج فيلماً تلفزيونياً عنوانه «ثلاث سمكات».

الفيلم ذو مضمون اجتماعي وهو فكرة واخراج حميد رضا قرباني وسيناريو آزيتا ايراني وانتاج سيد محمود رضوي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوقاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec