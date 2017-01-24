تأهل الفيلم السينمائي الايراني «منزل في الشارع 41» (خانه اي در خيابان جهل ويكم) للمخرج حميد رضا قرباني الى الدورة التاسعة لمهرجان «بنغلور» للافلام السينمائية في الهند.

وستقام فعاليات مهرجان «بنغلور» اعتباراً من 2 شباط / فبراير حتى 9 من الشهر ذاته في الهند، وسيعرض الفيلم الايراني في قسم «مسابقة سينما آسيا» من المهرجان.

ويتولى العرض الدولي للفيلم مؤسسة فارابي السينمائية، وسبق له ان شارك في مهرجانات دولية مثل مهرجان «ساوباولو» في البرازيل ومهرجان «ميدفيلم» في ايطاليا.

وفيلم «بيت في الشارع 41»، هو اول فيلم سينمائي لقرباني وكان قبل ذلك قد اخرج فيلماً تلفزيونياً عنوانه «ثلاث سمكات».

الفيلم ذو مضمون اجتماعي وهو فكرة واخراج حميد رضا قرباني وسيناريو آزيتا ايراني وانتاج سيد محمود رضوي.