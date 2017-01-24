تم الإعلان عن أسماء الحكام في قسم «سينما الوثائقيات» بمهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته الخامسة والثلاثين

وقد عين امين عام مهرجان فجر الخامس والثلاثين السيد محمد حيدري كلاً من الفنانين «منوجهر طياب» و«روبرت صافاريان» و«مهدي باقري» و«محمد علي فارسي» و«رامين حيدري فاروقي» حكاماً لقسم سينما الوثائقيات.

«مونجهر طياب» من موالد عام 1937، وهو خبير ومخرج وثائقيات، خريج فرع الهندسة المعمارية من جامعة فينا الفنية وخريج فرع الاخراج السينمائي والتلفزيوني وتصميم ديكورات المشاهد من الكلية السينمائية بفينا. ويحمل في سجله الفني 90 فيلماً وثائقياً وتعليمياً والتدريس بفرع السينما والتصوير الفتوغرافي وتأليف بعض الكتب والحصول على عدة جوائز محلية وعالمية.

«روبرت صافاريان» من مواليد عام 1954، ناقد ومدرس ومحلل سينمائي، كما انه خريج فرع الاخراج. ويحمل في جعبته الفنية تأليف وترجمة العشرات من المقالات في النقد حول السينما وسينما الوثائقيات في الصحف السينمائية المحلية.

«مهدي باقري» من مواليد عام 1981، مخرج وثائقيات ومونتير ومصور فتوغرافي، ويحمل في جعبته الفنية اخراج وثائقيات عديده.

«محمد علي فارسي» من مواليد عام 1957، هو خريج فرع تأليف السيناريو من كلية مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. كما انه مخرج ومونتير وكان زميلاً للشهيد آويني واخرج افلاماً وثائقية.

«رامين حيدري فاروقي» من مواليد عام 1966 في طهران، وهو ناقد وباحث ومخرج وثائقيات. يحمل شهادة البكالوريوس في فرع الاخراج من كلية السينما والمسرح بجامعة طهران للفنون كما انه حاصل على شهادة الماجستير بفرع البحوث الفنية.