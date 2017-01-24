عدّت مساعد الرئيس الايراني ورئيسة منظمة التراث الثقافي زهرا احمدي بور، القواسم الثقافية المشتركة بين ايران واوزبكستان تمهد لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

واعربت زهرا احمدي بور خلال لقاءها السفير الاوزبكي لدى طهران بهادر عبدالله‌ يف، عن اسفها بوفاة اسلام كريم‌اف رئيس ‌اوزبكستان الراحل وقدمت التهاني بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد للبلاد شوكت ميرزايف.

وقالت ان الاجواء التي تمخضت بعد الانتخابات الرئاسية في ايران عام 2013 واستلام حسن روحاني منصبه الرئاسي صنعت ظروفا جيدة لتنمية السياحة في ايران حيث ازداد عدد السياح الاجانب في ايران عقب الاتفاق النووي مع 5+1.

وتابعت: ان فرصا كثيرة تمخضت عن تنفيذ الاتفاق النووي حيث ان عدد السياح الاوروبيين الذين اختاروا ايران مقصدا لهم قد ازداد بشكل ملحوظ في العام الماضي.