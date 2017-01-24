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رقم الخبر: 185622 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 14:37 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض آثار فنية قيمة ضمن فعاليات (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية)

عرض آثار فنية قيمة ضمن فعاليات (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية)

انطلقت فعاليات (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية 2017) بشكل رسمي في مرقد الامام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد (شمال شرق) امس الثلاثاء بمشاركة وزير الثقافة والارشاد الاسلامي وعدد من المسؤولين و250 شخصية ثقافية وسياسية من 51 دولة

وتم عرض آثار فنية قيمة كنسخة للقرآن الكريم الذي كتبه الخطاط المرحوم نيريزي ولوحة «ضامن آهو» الفسيفسائية للفنان الايراني الشهير محمود فرشجيان ولوحة شمس الشموس كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ مشهد المقدسة علی طول القرن الماضي ضمن فعاليات (مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية 2017).

وتختار منظمة العلوم والثقافة والتربية الاسلامية (ايسيسكو) سنويا 3 مدن من مدن الدول الاسلامية، احداها تكون عربية والثانية أفريقية والثالثة آسيوية لتكون عواصم الثقافة الاسلامية في ذلك العام، وقد اختارت المنظمة مدينة مشهد لتكون احدی العواصم الثقافية الاسلامية للعام الحالي 2017.

والی جانب المفكرين والنخبة والناشطين في المجال الثقافي فان وزراء الثقافة والاعلام في تنزانيا وافغانستان وباكستان واوغندا وموريتانيا والجزائر وسوريا يشاركون في هذا الحدث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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