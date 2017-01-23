يواصل المعتصمون أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، في منطقة الدراز، حراكهم السلمي لليوم الثامن عشر بعد المئتين على التوالي، تنديداً بقرار السلطات اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومحاكمته، واستنكاراً لجريمة اعدام المعتقلين السياسيين الثلاثة علي السنكيس وسامي مشيمع وعباس السميع.

وطالب المعتصمون بفك الحصار الذي تفرضه السلطات الامنية على منطقة الدراز منذ أكثر من 6 أشهر، التي وصل بها الحال الى منع وصول الخبز وماء الشرب وغاز الطبخ الى اهالي المنطقة التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم.



