أعلنت شركة نفط الكويت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الاثنين.

وأفادت "كونا" نقلاً عن الشركة إن "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة في مثل هذه الحالات".

وأضافت "لم يتم رصد أيّة قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث".

وفي سياق آخر أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده والكويت، بحثتا إمكانية بناء محطة كهروذرية، وكذلك التعاون في مجال الغاز والخدمات النفطية.

وقال نوفاك في لقاء مع قناة "روسيا 24": "لقد بحثنا مشاريع معينة، لدينا آفاق واسعة لتطوير العلاقات مع الكويت. ناقشنا إمكانية بناء محطة كهروذرية، وتنمية العلاقات في مجال الغاز والخدمات النفطية".

وأضاف: "ناقشنا الأوضاع في السوق، وعمل مجموعة الرقابة، وكذلك العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، والتي من وجهة نظرنا، تمر بمرحلة تقدم نشطة".