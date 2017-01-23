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|رقم الخبر: 185585
|تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017
|الوقت: 20:16
|الاقسام: عربيات
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راشد الغنوشي: بوتفليقة له دور كبير في تحقيق التوافق الوطني في تونس
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية إن مبدأ التوافق، الذي مكن تونس من تجاوز أزمتها، هو السبيل الوحيد لحل النزاع في ليبيا ودول عربية أخرى مثل سوريا واليمن، قائلا "مبدأ التوافق والوئام الوطني، الذي أطفأ الحريق في الجزائر وتونس، يعد نموذجا لحل المشكلات عن طريق الحوار، وهو السبيل لحل الأزمة الليبية ومشاكل العالم العربي".
جاء ذلك في تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة، في زيارة لم تعلن مدتها، وأوضح الغنوشي، للتلفزيون الحكومي الجزائري، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة له دور كبير في الدفع نحو تحقيق التوافق الوطني في تونس بين الحزبين الرئيسيين وهما نداء تونس والنهضة".
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