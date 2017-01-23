راشد الغنوشي: بوتفليقة له دور كبير في تحقيق التوافق الوطني في تونس قال راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" التونسية إن مبدأ التوافق، الذي مكن تونس من تجاوز أزمتها، هو السبيل الوحيد لحل النزاع في ليبيا ودول عربية أخرى مثل سوريا واليمن، قائلا "مبدأ التوافق والوئام الوطني، الذي أطفأ الحريق في الجزائر وتونس، يعد نموذجا لحل المشكلات عن طريق الحوار، وهو السبيل لحل الأزمة الليبية ومشاكل العالم العربي".