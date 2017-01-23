ويشير التقرير الى أن عددا من السعوديات والمقيمات تركن بصماتهن في عمليات انتحارية استهدفت أبرياء كانت آخرهن فاطمة علي مراد (باكستانية)، التي وقعت في قبضة الأمن السعودي إثر مداهمته السبت أوكارا إرهابية في محافظة جدة.

وبحسب التقرير، كشفت وزارة الداخلية عن دهم خلية إرهابية في موقعين مختلفين بشكل متزامن، نتج عنه انتحار إرهابيين بتفجير نفسيهما بأحزمة ناسفة في الوكر الأول، وإلقاء القبض في الوكر الثاني - بعد إحاطته - على السعودي صالح الجهني، وفاطمة التي ادّعى أنها زوجته.

ولفت تقرير "الحياة" الى أن الجماعات الإرهابية عمدت إلى الاستعانة بالعنصر النسائي في الترتيب لعملياتها لأسباب عدة، منها أن المجتمع السعودي يعطي المرأة خصوصية معينة، لا يستطيع معها أحد أن يسألها عن هويتها أو يكشف عنها، ويساعد غطاؤها وعباءتها في تهريب الأحزمة الناسفة والمتفجرات دون خوف، وغالبا ما يكن برفقة رجل من أقاربهن.

وفي سياق آخر أحالت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في السعودية المعروفة باسم "نزاهة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحقيقاتها بشأن ارتكاب عدد من المسؤولين وموظفين في "الشركة السعودية للكهرباء" مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.

وقالت الهيئة المذكورة في بيان لها إنه تبيّن لها "بعد التحرّي والتحقق الميداني ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية".

وأوضحت أن أبرز المخالفات تمثلت في "شراء رخص من دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ومن دون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج".