* 17 عاما سجن على فلسطيني بتهمة التخابر مع الكيان الصهيوني في غزة

أصيب صياد فلسطيني، صباح الاثنين، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عايش قوله، إن زوارق الاحتلال أصابت الصياد أورنس السلطان في منطقة الرأس.

وأضاف عياش، أنه تم نقل الصياد السلطان إلى المستشفى الإندونيسي، مؤكداً أن حالته خطيرة جدا.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الاثنين،13 مواطنا خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا بدعوى تورطهم بإلقاء الحجارة وأعمال شغب".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس، كما اعتقلت 3 آخرين في مخيم عسكر في نابلس، وواحد في قرية عسكر، كما اعتقلت اثنين في بلدة عزون شرق قلقيلية، واثنان في بلدة صوريف غرب الخليل، واثنان في مخيم عايدة، وآخر في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .

هذا وجددت مجموعات من المستوطنين اليهود الاثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد الأقصى وأن المصلين وطلبة العلم تصدوا لهم بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئة الشبان، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم إلى المسجد المبارك.

من جانب آخر حكمت محكمة عسكرية تابعة لحماس الإثنين على فلسطيني من القطاع بالسجن 17 عاما بتهمة " التخابر مع الاحتلال" الصهيوني.

وقالت المحكمة العسكرية العليا في بيان إنها "حكمت بالسجن 17 عاما على المدان ن. أ. بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية"، بدون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وأضافت أن "المدان ارتبط مع العدو (اسرائيل) بين عامي 2003 و2004 في معبر رفح وحصل على مبلغ مالي". وأضافته أنه بعد ذلك "توالت الاتصالات وتقديم المعلومات التي من شأنها الاضرار برجال المقاومة وعملهم".

وكانت المحكمة العسكرية في غزة حكمت منتصف اكتوبر الماضي بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة التخابر مع "اسرائيل" بعدما ادين "بتتبع ورصد بعض المطاردين (لحساب اسرائيل) مما أدى الى اعتقال البعض واستشهاد أخرين". كما حكمت على آخر بالسجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة بتهمة التخابر مع العدو.

وفي سياق آخر قال شاهدا عيان أن ضباطا بالشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على سيارة للشرطة خلال أحداث إزالة قرية أم الحيران الفلسطينية ما يشير إلى احتمالية مقتل الضابط الإسرائيلي السيرجنت ميجور إيريز ليفي بنيران صديقة .

وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنه في الوقت نفسه، أحجم متحدث باسم الشرطة عن القول ما إذا كان الضابط الذي أصيب خلال الأحداث كان قد أصيب نتيجة لهجوم مزعوم من مسلحين فلسطينيين أم برصاص أفراد شرطة إسرائيلية آخرين مما يثير تساؤلات جديدة حول رواية الشرطة بأن ليفي دهس حتى الموت في هجوم من مسلحين.

وقال شاهدا العيان -خلال مقابلة خاصة مع الصحيفة- أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة للشرطة الإسرائيلية خلال الحادث.

ووفقا للصحيفة فإن تلك الرواية تتناقض مع رواية الشرطة بشأن الأحداث التي أدت إلى موت الضابط والسائق يعقوب الكايان خلال عملية هدم أمرت بها المحكمة الإسرائيلية بهدف إخلاء أم الحيران من سكانها البدو به بحيث يمكن بناء مستوطنة يهودية مكانها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومفوض الشرطة الإسرائيلية المحقق الجنرال روني الشيتش ووزير الأمن العام جلعاد اردان قد قالوا جميعا أن الهجوم كان حادث دهس نفذه السائق يعقوب الكايان مما أدى لمقتل الضابط ليفي وجرح رجال شرطة آخرين .