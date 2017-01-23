اقر مرشّح أحزاب اليمين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة كشرط مسبق كان خطأ تقديرياً ثقيلاً جعل الأوروبيين خارج اللعبة في سوريا.

وقال فرنسوا فيون في مقابلة مع صحيفتي "لوموند" و"فرانكفورتر الغيماين تسايتونغ" إنّ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة كشرط مسبق كان خطأ تقديرياً ثقيلاً جعل الأوروبيين خارج اللعبة في سوريا، معتبرا أنّ أوروبا ليست مضطرة لاتباع القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة.

ورأى فرنسوا فيون أنّ تدخّل روسيا في سوريا منع تنظيم داعش من السيطرة على السلطة في دمشق.

وحثّ على اعادة تأسيس العلاقة مع روسيا، موضحاً ان "هذا الأمر يتم بتسوية القضية الأوكرانية، وفي مرحلة ثانية، المطلوب شراكة اقتصادية جديدة مع روسيا".

ودعا فرنسوا فيون إلى "تحالف اوروبي في مجال الدفاع"، مؤكداً أن "على اوروبا ان تبني دفاعا ذاتياً سواء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أو بدونه".

ميدانياً تقدم الجيش السوري الاثنين من محور بلدة عين الخضرة بإتجاه بلدة عين الفيجة وسيطر على عدة كتل من الأبنية من الجهة الشرقية للنبع، كما سيطر على الأبنية الشمالية المحيطة بالنبع في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، فيما شن الطيران السوري عدة غارات على مقرات "داعش" وتجمعاً لآلياته في منطقة جويف بالقرب من سد ريشة جنوب شرق السين وقتل عددًا منهم.

على صعيد آخر، إستهدفت المقاومة الاسلامية بالاسلحة الصاروخية المباشرة، مقرا لـ"جبهة النصرة" في منطقة القلمون الغربي وادي الخيل، واوقعت إصابات مؤكدة.

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تحصينات وأوكار تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “قضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت لهم نقاط محصنة في رمايات على تحصيناتهم في قريتي الفرحانية وأم شرشوح” شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

ودمرت وحدة من الجيش الأحد برمايات مدفعية مقرات ومنصة لإطلاق قذائف الهاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة وقضت على عدد منهم في قريتي عز الدين وأم شرشوح.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية يتبع أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تحاصر المدنيين في المنطقة وتستهدف بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص.

كما حققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بتغطية من الطيران الحربي تقدما جديدا في عملياتها ضد تنظيم “داعش” وقضت على 12 من إرهابييه في دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بان وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة نفذت عملية نوعية على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المقابر جنوب المدينة “وأحكمت سيطرتها على إحدى التلال الحاكمة بعد تكبيد الارهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وأشار المراسل إلى أن العملية أسفرت عن “مصادرة رشاش (بي كي سي) وعدد من الأسلحة الفردية كانت بحوزة ارهابيي “داعش” في منطقة المقابر” مبينا أن “عناصر من هندسة الجيش العربي السوري فككوا عددا من العبوات الناسفة زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم”.

ووسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الأحد من نطاق عملياتها فى منطقة المقابر وطوقت إرهابيي “داعش” فى منطقة المعامل وسرية جنيد وقضت على العشرات منهم ودمرت اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وبين مراسل سانا أن وحدات من الجيش “قضت على مجموعات إرهابية تسللت إلى الخنادق القريبة من منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور من بينهم متزعم مجموعة ارهابية في التنظيم يدعى أبو يوسف” نافيا “الاخبار التي تبثها مواقع الارهابيين وصفحاتهم عن سيطرتهم على البانوراما”.

ولفت المراسل إلى أن الطيران الحربي “دمر بضربة محكمة مقر قيادة لإرهابيي “داعش” في محيط جامع البوسيد بمدينة موحسن بالريف الشرقي وأوقع 12 قتيلا في صفوفهم من بينهم “راغب العريف” و”صلاح المحمود التركي السالم” و”عبود العليوي” و”راغب احمد الحماد” و”بدر حميد العليوي”.

وقتل الأحد القيادي في تنظيم داعش المدعو “كاسر الحداوي” وأحد مرافقيه بالقرب من جامع البوعواد في قرية القورية شرق مدينة دير الزور 55 كم وفقا لمصادر أهلية من القرية.

من جانبها اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان ست قاذفات اقلعت الاثنين من روسيا وقصفت مواقع داعش في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إن ست قاذفات استراتيجية " تو-22 إم3" اقلعت من الأراضي الروسية الاثنين، وقامت بقصف مواقع لداعش في دير الزور السورية.