* تنفيذ عملية ضد مواقع سعودية في جيزان.. ومصرع العشرات بينهم ضباط * تفجير مبنى على الطريق العام بشبوة

مصدر عسكري: مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في اطراف المخاء

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الاثنين صاروخ نوع "زلزال2" على تجمعات لمرتزقة العدوان في نهم.

وأفاد مصدر عسكري لــ" المسيرة نت" أن صاروخ نوع "زلزال2" محلي الصنع استهدف تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم في منطقة المقاطع بمديرية نهم وحقق إصابات مباشرة.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية طهروا الأحد عدة مواقع في جبهة يام بمديرية نهم، وقتل خلال عمليات التطهير عشرات المرتزقة بالإضافة إلى جرح آخرين.

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية الأحد عملية نوعية وخاطفة ضد مواقع سعودية عسكرية في جيزان، شملت قصف مباشر واقتحام وتدمير آليات عسكرية.

وقال مصدر عسكري: "أن الجيش واللجان الشعبية قاموا بعملية نوعية على عدد من مواقع الجيش السعودي في جيزان في معسكر الغاوية الاستراتيجي وموقع التبة الحمراء وموقع القمامة وقائم زبيد والشبكة والكرس في جبهة جيزان"

وأوضح المصدر أنه تم قصف هذه المواقع بالمدفعية والصواريخ والاستهداف المباشر للآليات المتمركزة في المعسكر والمواقع وتدمير التحصينات قبل تنفيذ عملية الاقتحام.

وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية وبعد عملية القصف المباشر اقتحموا المواقع وقتلوا فيها عشرات الجنود السعوديين من بينهم ضباط برتب كبيرة، بالإضافة إلى جرح العشرات.

كما أفاد المصدر عن إحراق عدد من الآليات ومخازن الأسلحة واغتنام أسلحة مختلفة، مؤكدا أن موجات فرار جماعي للجنود السعوديين والآليات إلى مدينة الخوبة، شوهدت أثناء العملية.

من جهة أخرى وفي ردة فعل هستيرية، شن الطيران غارات هستيرية على المواقع في محاولة لإعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية بمشاركة طائرات الأباتشي وطائرات الاستطلاع.

وأضاف المصدر العسكري أن هذه العملية بدأت منذ الصباح الباكر واكتملت بعد ظهر الاحد.

إلى ذلك وقع الاثنين انفجار بمديرية الروضة بشبوة استهدفَ مبنى تابعا لما يُسمى قوات الانتشارِ الأمنية الخالي من السكان.

وأوضحت مصادرُ إعلامية أن المبنى يقع على الطريقِ العامِ واستخدمَ المسلحونَ أصابعَ ديناميت لتفجيرِه.

وفي عتق أطلق مسلحون نيرانَ أسلحتِهم الرشاشة في محيطِ مقرِّ جهازِ البحثِ الجنائي دون معرفة الأسباب.

هذا ودمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين دبابة وطقم تابعين لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية المخا غرب محافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري تدمير دبابة لمرتزقة العدوان وطقم يحمل معدل 23 جنوب قرية الخضراء بمديرية المخا غرب المحافظة.

وأضاف أنه تم اغتنام مدرعة وطقم في العملية.

وكان قد سقط قتلى في صفوف مرتزقة العدوان في وقت سابق الاثنين خلال استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم جنوب ذوباب بذات المحافظة.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، تجمعات لمرتزقة ومنافقي العدوان السعودي في الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بقذائف المدفعية تجمعات المنافقين في صبرين بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

وكانت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت، الأحد، تجمعات لمرتزقة ومنافقي العدوان السعودي الأمريكي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف محافظة الجوف محققة إصابات مباشرة.

وفي غضون ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، فجر الاثنين، مصارعهم في استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم بالقرب من باب المندب جنوب غرب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـــ" المسيرة نت" بأن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب منطقة ذباب بتعز، مؤكدا وقوع قتلى في صفوف المرتزقة.

من جانب آخر افاد مصدر عسكري يمني ان القوات اليمنية المشتركة دمرت آلية عسكرية ودبابة وغنمت اخرى بالاضافة الى مدرعة، فيما قتل واصيب عشرات المرتزقة خلال المواجهات بالمناطق المحاذية للمخاء.

واضاف المصدر ان بوارج تحالف العدوان السعودي قصفت مدينة المخاء بعشرات الصواريخ الفسفورية.

سياسياً أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن تضحيات القبائل وأبناء محافظة صنعاء لا يمكن أن يتجاوزهم أحد، مشيرا إلى أن أوضاعهم هي في أولويات المجلس السياسي والحكومة.

وأضاف الرئيس الصماد أن أبناء محافظة صنعاء وأبناء المناطق الغربية وكل الشخصيات مثال للتضحية والفداء في مواجهة قوی الشر والاستكبار والعدوان والانحطاط.

وكان الرئيس الصماد قد لفت إلى ما تمثله المرحلة الحساسة من مراحل الحسم والإنتصار على العدوان الذي دفع مؤخرا بعشرات المليارات من الدولارات لمرتزقته لحسم المعركة خلال أسابيع.