واشار قائد قاعدة بسابندر البحرية في تصريح لوكالة تسنيم للانباء الى ان جميع السفن الدولية والتي تعبر المياه الايرانية تعرف مهماها جيدا، قائلا، في حال خرقت سفينة ما سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية، نقوم بالتدخل والتحذير فورا.

واضاف، نقوم بالبداية بتحذير السفن لربما تعرضت لعطل فني او تعرض جهاز تحديد الموقع لديها الى عطل ما، لذلك نقوم باعلامهم وإرشادهم نحو الممرات المسموحة الى ان يخرجوا من المياه الايرانية.

وتابع، في حال اصرار هذه السفن مواصلة مسيرها نقوم بإيقافها من خلال دورياتنا البحرية، كما قمنا سابقا بإيقاف سفن اصرت على مواصلة مسيرها دون الاستجابة لتحذيراتنا.

واردف، كانت احدى السفن متوقفة في المياه الايرانية ووجهنا لهذا تحذيرات عديدة ولكنها لم تستجب الى تحذيراتنا، فقمنا بإرسال احدى دورياتنا نحوها، مؤكدا ان قوات قاعدة بسابندر البحرية قامت بإيقاف هذه السفينة و اطلاق سراحها عقب التأكد من اسباب توقفها وأوراقها الثبوتية.

واوضح قائد قاعدة بسابندر البحرية ان السفن الحربية يتم التعامل معها بذات الطريقة إلا انها تعمل بحذر اكبر، منوها الى توجيه تحذير شديد الى اي سفينة تدخل المياه الايرانية.

ولفت الى ابلاغ القيادة في الحالات الضرورية وايقاف السفينة لدى صدور الاوامر من المسؤولين، قائلا، يتم في بعض الحالات الطارئة ايقاف بعض السفن دون الرجوع الى القيادة، لان مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية خط احمر.