وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب المساعد العلمي والتكنولوجي التابع للرئاسة الجمهورية أن أمين لجنة التنمية للتكنولوجيا الحيوية "مصطفى قانعي" قال في تصريح له حول مكانة ايران في مجال الإعتماد المرجعي للكتنولوجيا الحيوية، أنه بالاستناد إلى الإحصائيات والدراسات المنتشرة من قبل منظمة سايماغو فإن إيران حازت على المركز الأول في المنطقة بمجال الإعتماد المرجعي للتكنولوجيا الحيوية متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي بعدها في المركز الثاني.

وأوضح مصطفى قانعي أن الإعتماد المرجعي في مجال التكنولوجيا الحيوية تتمتع بأهمية كبيرة على الصعيد العالمي معبرا عن سعادته لما حققته إيران من إنجاز وأكد: علينا أن نحاول الحفاظ على هذا المركز في المنطقة.



