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رقم الخبر: 185578 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران المعتمد الأول في مجال التكنولوجيا الحيوية

إيران المعتمد الأول في مجال التكنولوجيا الحيوية

أعلن أمين لجنة التنمية للتكنولوجيا الحيوية "مصطفى قانعي" أن إيران المعتمد الأول بالمنطقة في مجال التكنولوجيا الحيوية وذلك حسب التصنيف العالمي لمنظمة سايماغو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب المساعد العلمي والتكنولوجي التابع للرئاسة الجمهورية أن أمين لجنة التنمية للتكنولوجيا الحيوية "مصطفى قانعي" قال في تصريح له حول مكانة ايران في مجال الإعتماد المرجعي للكتنولوجيا الحيوية، أنه بالاستناد إلى الإحصائيات والدراسات المنتشرة من قبل منظمة سايماغو فإن إيران حازت على المركز الأول في المنطقة بمجال الإعتماد المرجعي للتكنولوجيا الحيوية متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي بعدها في المركز الثاني.
وأوضح مصطفى قانعي أن الإعتماد المرجعي في مجال التكنولوجيا الحيوية تتمتع بأهمية كبيرة على الصعيد العالمي معبرا عن سعادته لما حققته إيران من إنجاز وأكد: علينا أن نحاول الحفاظ على هذا المركز في المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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