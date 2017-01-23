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رقم الخبر: 185577 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 19:33 الاقسام: محليات  
رئيس هيئة الاركان: لا ينبغي أن نغفل لحظة واحدة عن تعزيز قدراتنا الدفاعية

رئيس هيئة الاركان: لا ينبغي أن نغفل لحظة واحدة عن تعزيز قدراتنا الدفاعية

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحية اللواء محمد باقري ضرورة رفع الجهوزية القتالية للقوات المسلحة وقال لاينبغي ان نغفل لحظة واحدة عن التفكير بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وفي كلمته امام حشد من كوادر القوة البرية للجيش اشاد اللواء باقري ببطولات القوة البرية للجيش ابان الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على ايران) مؤكدا ضرورة ان تتحلى القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايراني بالجهوزية الكاملة يوما بعد يوم ورفع قدراتها الدفاعية ومواكبة التقدم العسكري والاستعداد للذود عن حياض البلاد.
وهنأ في جانب اخر من كلمته بتعيين القائد الجديد للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية وقال ان الاركان العامة للقوات المسلحة تنتظر من القوات  المسلحة الحفاظ على روح التضحية والتمسك بالتعاليم الدينية وتعزيز معنويات وجهوزية الوحدات القتالية واضاف مادام المعتدون لا يتخلون ولو للحظة عن التطاول على بلادنا فعلينا ان لا نغفل ولو للحظة واحدة عن التفكير برفع قدراتنا الدفاعية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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