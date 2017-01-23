وفي كلمته امام حشد من كوادر القوة البرية للجيش اشاد اللواء باقري ببطولات القوة البرية للجيش ابان الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على ايران) مؤكدا ضرورة ان تتحلى القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايراني بالجهوزية الكاملة يوما بعد يوم ورفع قدراتها الدفاعية ومواكبة التقدم العسكري والاستعداد للذود عن حياض البلاد.

وهنأ في جانب اخر من كلمته بتعيين القائد الجديد للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية وقال ان الاركان العامة للقوات المسلحة تنتظر من القوات المسلحة الحفاظ على روح التضحية والتمسك بالتعاليم الدينية وتعزيز معنويات وجهوزية الوحدات القتالية واضاف مادام المعتدون لا يتخلون ولو للحظة عن التطاول على بلادنا فعلينا ان لا نغفل ولو للحظة واحدة عن التفكير برفع قدراتنا الدفاعية.



