ووصف عبد الرضا رحماني فضلي خلال كلمته يوم الاثنين في اجتماع لمستشاري المحافظات الايرانية، الانتخابات القادمة بأنها حدث مهم داعيا الى ضرورة بذل الجهود من أجل المشاركة المكثفة في الانتخابات.

ودعا كافة المعنيين بالانتخابات بمن فيهم المنفذون والمرشحون وعموم الناس الى الاهتمام بنزاهة الانتخابات واجرائها بشكل صحيح، منوها الى أن الداخلية اولت اهتماما بالغا باجراء الانتخابات البرلمانية السابقة بشكل سليم وانها تبذل الجهود لاجراء الانتخابات القادمة على ذات النحو.

وشدد على أن التصويت للشعب وأي اخلال في هذا الحق يعد ذنبا، ومن الناحية القانونية فان لكل ايراني صوتا واحدا، ولا قيمة اسمى من قيمة مراعاة الامانة، وعلى وزارة الداخلية توفير الظروف اللازمة، والخيار في نهاية المطاف للشعب، وعلى الجميع أن يقبل بما يختاره الشعب.







