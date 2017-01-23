جرت عصر الاثنين وعلى ملعب آزادي بطهران وبحضور جمع غفير من الجماهير المشجعة، مباراة بكرة القدم بين فريقي برسبوليس وكسترش فولاد. لم يقدم الفريقان مستو جيد خلال الشوط الاول إلا بعض الهجمات القليلة التي تقاسمها الفريقان ولم تسفر عن تسجيل هدف يذكر.

وفي الشوط الثاني من المباراة لم ترتق المباراة بمستوى يليق بالفريقين خاصة بالمتصدر فريق برسبوليس الذي افتقد الى تنظيم الهجمات، واستمر اللعب سجالا بين لاعبي الفريقين بدون أية خطورة حقيقية، إلا عند الدقيقة 75 حين تبادل الفريقان هجمتين جميلتين متبادلتين، الاولى أهدرها كسترش فولاد، بينما أسفرت الثانية عن تسجيل برسبوليس هدفه الاول عن طريق لاعبه مهدي طارمي ولتنتهي المباراة بهذه النتيجة وليحافظ برسبوليس على صدارة الدوري بــ 41 نقطة.

كما جرت ضمن الدوري نفسه أربع مباريات أخرى وكانت نتائجها على النحو التالي:

استقلال خوزستان 1 - سباهان اصفهان 1

بديده مشهد صفر - نفط طهران صفر

سايبا كرج 1 - سياه جامكان مشهد صفر

ذوب آهن اصفهان 1 - فولاد خوزستان صفر