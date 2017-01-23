قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري: ان الحكومة تخطط للاستفادة من سواحل مكران (جنوب شرق البلاد) ذات الإمكانيات الهائلة في تنمية البلاد.

وأضاف جهانغيري، في كلمة ألقاها الاثنين أمام المنتدى الدولي الأول للتعريف بفرص الاستثمار والتنمية المستدامة لشواطئ مكران في منطقة جابهار الاقتصادية الحرة، أضاف: انه تعقيباً على تأكيد قائد الثورة، فان سواحل مكران اختيرت لتكون إحدى المناطق المهمة في تنمية البلاد.

ووصف جهانغيري هذه السواحل بأنها ذات إمكانيات واسعة ويقل نظيرها، مؤكداً ان مساع تبذل للاستفادة منها في تنمية البلاد. واعتبر ان الخطوات اللازمة قد اتخذت في مجالات عديدة على صعيد الاهتمام المتزايد بهذه المنطقة بالنظر لموقعها المتميز.

كما تفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الاثنين، ميناء الشهيد رجائي في جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) على سواحل المحيط الهندي. ورافق جهانغيري خلال الزيارة التفقدية عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بينهم وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي، كما رافقه عدد من مسؤولي المحافظة.

إلى ذلك، تم الإثنين توقيع سبع مذكرات تفاهم لجذب ثلاثة مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية، وذلك على هامش ملتقى (التعريف بفرص الاستثمار والتنمية المستدامة لشواطئ مكران) في مدينة جابهار.

وتم توقيع المذكرات مع مستثمرين من الهند وسلطنة عمان والصين وكوريا الجنوبية بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري. كما تمت إزاحة الستار عن أول عابرة محيط ايرانية في المعرض المقام على هامش الملتقى.

وتقع جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان وتتمتع بطاقات اقتصادية هائلة وتطل على خليج عمان.