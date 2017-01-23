المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا: دعم الاتفاق النووي ضمن القضايا المطروحة في لقاء تيريزا ماي – ترامب أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفين، الاثنين، ان الدعم بقوة لخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) يأتي ضمن القضايا التي ستؤكد عليها تيريزا ماي في لقائها مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.