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رقم الخبر: 185573 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
دعم الاتفاق النووي ضمن القضايا المطروحة في لقاء تيريزا ماي – ترامب
المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا:

دعم الاتفاق النووي ضمن القضايا المطروحة في لقاء تيريزا ماي – ترامب

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفين، الاثنين، ان الدعم بقوة لخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) يأتي ضمن القضايا التي ستؤكد عليها تيريزا ماي في لقائها مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

وأكد قائلاً: لا شكّ اننا دعمنا بقوة الاتفاق النووي ويُتوقع ان تقوم رئيسة الوزراء بتوضيح هذا الامر في لقائها الرئيس الامريكي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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