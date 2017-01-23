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|رقم الخبر: 185573
|تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017
|الوقت: 18:53
|الاقسام: محليات
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المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا:
دعم الاتفاق النووي ضمن القضايا المطروحة في لقاء تيريزا ماي – ترامب
أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفين، الاثنين، ان الدعم بقوة لخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) يأتي ضمن القضايا التي ستؤكد عليها تيريزا ماي في لقائها مع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.
وأكد قائلاً: لا شكّ اننا دعمنا بقوة الاتفاق النووي ويُتوقع ان تقوم رئيسة الوزراء بتوضيح هذا الامر في لقائها الرئيس الامريكي.
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