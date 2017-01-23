ووصف في كلمته باجتماع لعلماء الدين في العاصمة السورية دمشق الذين يعتبرون المقاومة وأهل البيت (عليهم السلام) على انهما من أجل تفريق الأمة، وصفهم بأنهم يقعون في خطأ استراتيجي.

كما اعتبر أن الاختلاف والوحدة جزءاً لا يتجزأ من حياة الانسان والمجتمع ولا يمكن تجاهلهما في حياة الانسان، غير أنه من المهم هو أن الانسان والأمة كيف يتصرفان تجاههما.

وشدد اشكذري على أن الوحدة من المبادئ الاساسية في الاسلام لتحقيق الأمة الواحدة التي وردت في القرآن الكريم، معتبرا أن المجتمع المؤمن والمجتمع الذي يتحرك باتجاه الأمة الواحدة فانه يتحرك في طريق الاخوة الاسلامية.

ولفت الى أن أحد المبادئ الرئيسية في الاسلام هو الابتعاد عن الفرقة بل ان كافة الاديان تدعو الى الابتعاد عن الفرقة بما فيها الاسلام.



