بغداد/نافع الكعبي - بدأت القوات العراقية، الإثنين، في عملية مد عدد من الجسور العائمة التي تربط جانبي مدينة الموصل، استعداداً لانطلاق العمليات العسكرية في الساحل الأيمن، فيما أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة امتلاكها خطة ستفاجئ تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى: إن قوة من الجهد الهندسي باشرت بوضع الأسس اللازمة لمد عدد من الجسور العائمة التي تربط جانبي الموصل، مبينا خلال حديث صحافي، أن مد الجسور يمثل خطوة أولى للتهيئة للعملية العسكرية الواسعة المقرر انطلاقها قريبا لتحرير ما تبقى من المدينة.

ولفت إلى قيام الطيران العراقي، بتنفيذ ضربات جوية التنظيم في الساحل الأيمن، مؤكداً أن المعارك المقبلة ستكون أصعب بكثير من سابقاتها بسبب وجود عدد كبير من المدنيين في مساحة صغيرة تضم أزقة ضيقة لا يمكن للآليات الثقيلة والعجلات العسكرية دخولها.

وأكد مدير الجهد الهندسي العراقي، الفريق حاتم المكصوصي، إكمال جميع الاستعدادات الهندسية والفنية لنصب عدد من الجسور التي تربط الساحلين الأيسر بالأيمن، موضحا في بيان أن القوات العراقية تقوم بعمليات لرفع العبوات الناسفة، وتطهير الدور المفخخة والمنشآت الحيوية التي فخخها (داعش) في مناطق متفرقة من الموصل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول: إن القوات العراقية تمتلك خطة ستفاجئ تنظيم (داعش)، ستقوم بتنفيذها أثناء عملية تحرير الجانب الأيمن للموصل، مؤكدا وجود عشرات الآلاف من المدنيين في هذا الجانب.

وأضاف: كانت لدينا معلومات دقيقة أن عناصر تنظيم داعش سيقومون بتدمير الساحل الأيمن في الموصل بالساحل الأيسر، مشيرا خلال تصريح صحافي إلى وجود دراسة متكاملة بهذا الشأن.

وأكد وجود خطة ستمكن القوات العراقية من اقتحام الساحل الأيمن، مشيراً إلى وجود نحو 50 ألف مدني في الساحل الأيمن للموصل، مشيرا الى ان توصيات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية.

* داعش يجيز قتل النساء والأطفال الفارين من (أرض الخلافة)

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الإثنين، بأن تنظيم (داعش) اجاز قتل النساء والاطفال الذين يفرون من ارض الخلافة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة لعصابات داعش الارهابية أصدرت حكماً أجازت فيه قتل النساء والأطفال الفارين من ارض الخلافة في الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المحكمة الشرعية أسندت الحكم لفتوى التكفيري السعودي محمد العثيمين والذي يجيز قتل نساء وأطفال الكفار، وقالوا ان هذا الحكم ينطبق على الفارين من ارض الخلافة المزعومة سواء كانوا نساء أو أطفال.

وتابع المصدر: إن التنظيم وصفهم بالمرتدين والكفار ويجوز مصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم ويعتبر ملك لمن يحصـل عليها من عناصرهم الإجرامية.

* أنباء عن إصابة البغدادي في البعاج غربي نينوى

أفاد مسؤول محلي في محافظة نينوى، بوجود أنباء عن إصابة زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي وعدد من قادة التنظيم بقصف جوي للتحالف الدولي في قضاء البعاج على الحدود العراقية السورية غربي المحافظة.

وقال المسؤول في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف، الإثنين، موقعا يتخذه تنظيم داعش مقرا لقيادته على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا ضمن قضاء البعاج (65 كم غربي نينوى)، لافتا الى أن الأنباء الواردة تؤكد إصابة البغدادي وعدد من قادة التنظيم في القصف الجوي.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهجوم كان ضمن معلومات استخبارية دقيقة قادت لاستهداف الموقع، موضحا أن البغدادي وقادة التنظيم كانوا قادمين من سوريا باتجاه العراق ضمن موكب من المركبات.

يذكر أن آخر ظهور إعلامي للبغدادي كان عبر تسجيل صوتي تم بثه، في (3 تشرين الثاني 2016)، دعا فيه أنصاره الى (غزو) تركيا، وفيما طالب بـ شن هجمات في السعودية، أكد أن الخلافة لم تتعثر.

* داعش يوغل بإجرامه ويعدم أشخاصاً سحقاً بجرافة في كركوك

كما أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأحد، بأن تنظيم (داعش) أعدم سبعة أشخاص سحقا بجرافة، فيما اقتلع قلب شخص ثامن وهو حي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن داعش استخدم جرافة (شفل) في إعدام سبعة أشخاص اتهمهم بالتخابر مع القوات الحكومية، حيث سحقتهم الجرافة وهم أحياء، مبينا أن من بين المعدومين منتسبون سابقون في الأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أحد عناصر التنظيم قام باقتلاع وأكل قلب شخص وهو حي لاتهامه كذلك بالتخابر مع القوات الحكومية، موضحا أن التنظيم نفذ هذه الأعمال في معسكر البكارة الجوي قرب قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) وقام بتصويرها.

* قصف يستهدف مقراً عسكرياً لداعش غربي الأنبار

كما أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار، الإثنين، بأن عشرات (الإرهابيين) قتلوا بقصف استهدف مقراً عسكرياً لتنظيم (داعش) في مدينة القائم غربي المحافظة على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي استهدف، مقرا عسكريا لداعش في منطقة الربط بقضاء القائم 350 كم غرب الرمادي، على الحدود العراقية السورية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القصف اسفر عن تدمير المقر وقتل عشرات الإرهابيين من تلك العصابات الاجرامية على حد قوله.

يذكر أن تنظيم (داعش) يفرض سيطرته على مدينة القائم منذ منتصف عام 2014، ويحاصر مسلحو التنظيم الالاف من المدنيين بالمدينة ويمنع خروجهم منها.

* الأمن العراقي يبحث التهديدات الإلكترونية (السبرانية)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، عن موافقة المجلس الوزاري للأمن الوطني على تشكيل فريق للاستجابة للتهديدات الإلكترونية (السبرانية).

وقال المكتب في بيان: إن العبادي ترأس، الإثنين، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، مشيرا الى الموافقة على تشكيل الفريق الوطني للاستجابة للحوادث والتهديدات السبرانية.

وأضاف، تمت مناقشة اخر تطورات عمليات قادمون يا نينوى وسير المعركة والانتصارات الكبيرة لقواتنا البطلة والاوضاع الامنية والاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية لحماية المواطنين،، لافتا الى أنه جرى متابعة الإنجاز بمنظومة الإبلاغ الالكتروني للموقوفين ومشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بين العراق وأوكرانيا.

وتابع: جرى خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة المقررات والتوجيهات السابقة، إضافة الى عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

يشار الى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.

* إحباط هجوم انتحاري شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الإثنين، بأن قوة أمنية أحبطت هجوماً انتحارياً شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوة أمنية من مقر اللواء (22) فرقة المشاة السادسة نصبت كميناً في منطقة خالية من السكان، أسفر عن قتل انتحاري كان يعتزم الانتقال من منطقة السلمان الى منطقة البو شلال شمالي بغداد، لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية من مصادر اللواء تفيد بوجود انتحاري يرتدي حزام ناسف ضمن قاطع عمليات شمال بغداد وتم التصدي له وقتله.

* العثور على مضافة دواعش جنوبي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، العثور على مضافة (إرهابيين) بداخلها مواد (شديدة) الانفجار خلال عملية تفتيش جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان: إن قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 42 قيادة فرقة المشاة الحادية عشر، تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة المدائن الجعارة جنوبي بغداد.

وأضافت: إن القوة عثرت على مضافة للإرهابيين بداخلها كدس للأسلحة والاعتدة ومواد شديدة الانفجار.

* مقتل دواعش بانفجار عبوة أثناء محاولتهم زرعها على طريق بكركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، الأحد، بأن ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) قتلوا بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولتهم زرعها على طريق جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن ثلاثة عناصر من تنظيم داعش قتلوا، بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولتهم زرعها في طريق ناحية الرياض حمرين (55كم جنوب غربي كركوك).

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم يحاول زرع العبوات لمنع هروب نازحي الحويجة واقضيتها.

* البارزاني: سأعلن استقلال الإقليم إذا تولى المالكي رئاسة الحكومة

اعلن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، الإثنين، ان خسائر البيشمركة منذ بدء القتال ضد (داعش) بلغت 11393 قتيلا وجريحا، فيما اشار الى انه سيتم اعلان استقلال الاقليم إذا تولى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة.

وقال البارزاني في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، وتابعته (وسائل إعلام): إن ما تحقق في معركة الموصل حتى الآن يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش، مبينا ان خسائر البيشمركة منذ بدء القتال ضد داعش بلغت 1668 قتيلا و9725 جريحًا، في حين كانت خسائر التنظيم 15 ألف قتيل.

واضاف البارزاني: إن عملية إطاحة هوشيار زيباري من حقيبة المال، التي كان يتولاها، كانت موجهة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعملية الموصل، لإسقاط الأول وإفشال الثانية.

وعن موقفه في حال عودة المالكي للحكم، قال البارزاني: سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء وليكن ما يكون ومن دون الرجوع إلى أحد، لافتا الى انه لا يمكن قبول البقاء في عراق يحكمه المالكي، على حد قوله.

وتابع البارزاني: إن لمسؤولي الإقليم علاقة جيدة بفريق الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، متوقعا أن تستمر أميركا في موقعها الداعم للأكراد.

واكد زاعماً: انني لا ارى نفوذًا أميركيًا في العراق، مشيرًا إلى أن إيران هي صاحبة النفوذ الأكبر في بغداد.

ولفت البارزاني الى أنه صارح العبادي وقادة سياسيين التقاهم في بغداد، بأن العراقيين فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن نكون جيرانًا طيبين، موضحا ان امكانية العودة إلى العراق السابق الموحد صعب، صعب جدًا.

يذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في (20 آذار 2016)، أن رغبة شعب كردستان في الاستقلال هي سلمية وليست تهديداً لأي طرف، مبينا أن إقليم كردستان سيجري حواراً جدياً وصادقاً مع بغداد قبل إجراء الاستفتاء من أجل معالجة المشاكل والعلاقات بين الطرفين.



