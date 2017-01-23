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|رقم الخبر: 185570
|تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017
|الوقت: 18:28
|الاقسام: محليات
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قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية:
انطلاق مناورات الإمام علي(ع) لقوات الحرس الثوري الإيراني
أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور عن بدء مناورات الإمام علي(ع) بقيادة مقر النجف الأشرف التابع للحرس بغرب ايران في 23 يناير /شباط الحالي وقال: انها تستمر 4 أيام.
وأضاف العميد باكبور: إن هدف هذه المناورات هو الارتقاء بالاستعداد القتالي وتطوير الأساليب والتقنيات الجديدة في الحرب، واكد إن مقر النجف الأشرف التابع للحرس الثوري سيستعرض قدراته القتالية وتقنياته الحديثة في الحرب اثناء هذه المناورات.
وأضاف أن تحسين التخطيط والأداء في مختلف المستويات فضلا عن تحسين الذكاء والاستعداد القتالي لوحدات التأمين وما سواها من التدريبات تعتبر من أهداف مناورات الإمام علي(ع).
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