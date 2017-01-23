  • الإثنين ٢٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185570 تاريخ النشر: كانون الثاني 23, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
انطلاق مناورات الإمام علي(ع) لقوات الحرس الثوري الإيراني
قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية:

انطلاق مناورات الإمام علي(ع) لقوات الحرس الثوري الإيراني

أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور عن بدء مناورات الإمام علي(ع) بقيادة مقر النجف الأشرف التابع للحرس بغرب ايران في 23 يناير /شباط الحالي وقال: انها تستمر 4 أيام.

وأضاف العميد باكبور: إن هدف هذه المناورات هو الارتقاء بالاستعداد القتالي وتطوير الأساليب والتقنيات الجديدة في الحرب، واكد إن مقر النجف الأشرف التابع للحرس الثوري سيستعرض قدراته القتالية وتقنياته الحديثة في الحرب اثناء هذه المناورات.
وأضاف أن تحسين التخطيط والأداء في مختلف المستويات فضلا عن تحسين الذكاء والاستعداد القتالي لوحدات التأمين وما سواها من التدريبات تعتبر من أهداف مناورات الإمام علي(ع).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0715 sec