وأضاف العميد باكبور: إن هدف هذه المناورات هو الارتقاء بالاستعداد القتالي وتطوير الأساليب والتقنيات الجديدة في الحرب، واكد إن مقر النجف الأشرف التابع للحرس الثوري سيستعرض قدراته القتالية وتقنياته الحديثة في الحرب اثناء هذه المناورات.

وأضاف أن تحسين التخطيط والأداء في مختلف المستويات فضلا عن تحسين الذكاء والاستعداد القتالي لوحدات التأمين وما سواها من التدريبات تعتبر من أهداف مناورات الإمام علي(ع).



