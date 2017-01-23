انتهت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات آستانة بين الأطراف السورية بحضور دولي وأممي لمراقبة مجريات المباحثات.

وقد إنطلقت، الاثنين، في العاصمة الكازاخستانية – آستانة، مفاوضات التسوية السورية حيث اتجهت الأنظار اليها وذلك بعد ساعات طويلة من المباحثات أجرتها وفود إيران وروسيا وتركيا لدى وصولها الى كازاخستان، لوضع وثيقة نهائية تشكّل أساساً للتفاوض بين وفدي الحكومة السورية و(المعارضة)، دون أن تتمكن الوفود المذكورة من التوصل إلى نتائج.

وقد استهلت المباحثات بكلمة ترحيبية للرئيس الكازاخي نور سلطان نزربايف ألقاها وزير خارجيته خيرات عبد الرحمانوف الذي أمل أن تحقّق المباحثات خرقاً في الأزمة السورية.

كما اكد رئيس الوفد السوري بشار الجعفري في كلمته على ضرورة أن يكون الاجتماع سورياً-سورياً بامتياز، قائلاً: إن الهدف من الاجتماع تثبيت وقف الأعمال القتالية في كامل سوريا باستثناء (داعش) و(النصرة)، مشيراً إلى أنّ التثبيت يتمّ من خلال الفصل بين التنظيمات الموقّعة والراغبة بالتوجه إلى المصالحة.

ورأى الجعفري أنّ محاربة الإرهاب في سوريا تتطلب إغلاق الحدود مع تركيا، معتبراً أنّ اجتماع آستانة هو ثمرة لجهود مشتركة من قبل أطراف عدّة لا سيما الأصدقاء في سوريا وإيران.

من جهته، قال رئيس الوفد الإيراني جابري أنصاري، قال في كلمة له: علينا الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها ومن حق الشعب السوري ان يقرر مصيره، مضيفاً: نحن اجتمعنا من أجل التوصل إلى السلام في سوريا واتاحة الفرصة للحوار السوري السوري.

وتابع أنصاري يجب وضع خارطة طريق وندعو كل المجموعات إلى الانضمام إلى هذا اللقاء، داعياً المجتمع الدولي لأن يضمن توقف وصول السلاح إلى سوريا.

من جهته إشترط رئيس وفد الجماعات المسلّحة محمد علوش وقف العمليات العسكرية في كامل سوريا وإيصال المساعدات والدفع بالانتقال السياسي، مضيفاً: إنه لم تكن هناك مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية حتى الآن.

بدوره شدّد رئيس الوفد الروسي على ضرورة أن تكون حماية وحدة الأراضي السورية وعدم التحول إلى دولة عقائدية من أولى الأولويات، آملاً التوصل إلى أجواء مناسبة تمهّد لاستئناف مفاوضات جنيف. وأضاف ألكسندر لافرينتيف: تمكنا من إحداث تغييرات في سوريا بعد هزيمة داعش والنصرة في مناطق عدة ومن خلال إقرار الهدنة وتوقيع ثلاث اتفاقيات.

من جهته قال نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري الذي يمثّل وفد ايران في المحادثات: إن استراتيجية العواصم الثلاث طهران وموسكو وأنقرة لتسوية سياسية للأزمة السورية ستستمر لحين التوصل إلى نتيجة.

اما الموقف الأميركي فقد عبّر عنه سفير الولايات المتحدة في آستانة جورج كرول الذي قال: إن أميركا متمسكة بالتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية يجمع أكبر قدر من السوريين مشيراً إلى أنه سيكون هناك لقاء سوري في جنيف الشهر المقبل، في إشارة إلى المحادثات المرتقبة.

بدوره رأى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أن نجاح مفاوضات آستانة يفتح الطريق أمام استئناف محادثات جنيف، داعياً الدول الضامنة للقاء آستانة إلى إيجاد آلية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار. وأكد دي ميستورا على ضرورة حلّ المسائل الإنسانية في سوريا قائلاً: إن الأمم المتحدة لا تريد ليبيا أخرى.

من جهته قال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في آستانة يحيى العريضي: إن المعارضة لن تقدّم أي تنازلات خلال المباحثات برغم سعيها إلى وقف ما وصفه بـ (جرائم النظام السوري وإيران) على حد قوله.

وأوضح العريضي لوكالة رويترز أن المعارضة تركز على وقف إطلاق النار في عموم سوريا وعلى البعد الإنساني من خلال إنهاء الحصار وايقاف التطهير العرقيّ الذي يمارسه النظام السوري على حد زعمه.

بدوره أكد المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال كلمته: إن السوريين يريدون ان تجتمعوا وهم يتطلعون لحل الصراع وتأمين وضمان مستقبل أفضل للأطفال.

ونقل مراسل العالم عن دي ميستورا قوله بضرورة بذل الأطراف كل جهد ممكن لتحقيق السلام في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

كما اكد على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف للدفاع عن البنى التحتية في سوريا ويجب تحرير جميع المواقع والمنشآت التي تم الاستيلاء عليها ويجب تأمين عمال الاغاثة، مشيرا الى وجود أمل في التخفيف من معاناة السوريين.

واضاف دي ميستورا، كل هذا ضروري لوقف إطلاق النار الذي يعتبر مهما حتى لو كانت هناك خروقات.

وختم بدعوته الصامتين والرعاة لإيجاد آلية واضحة لبحث ما يجب عمله برفع إسهاماته في مكافحة الاٍرهاب، وقال: الامم المتحدة ترى ان ذلك يهيئ الفرصة للحل السياسي السلمي.

* 40 دقيقة تأخير إعتراضاً على الطاولة المستديرة

هذا وقد تأخر انطلاق الجلسة الافتتاحية 40 دقيقة بسبب خلافات كبيرة على الكلمات وفق موفدة الميادين التي نقلت عن مصادر قريبة من وفد المجموعات المسلحة اعتراضه على شكل الجلوس الى طاولة واحدة مستديرة، وعلى وجود كلمة للمندوب الإيراني.

وبعد انتهاء الجلسة الأولى قال رئيس الوفد الروسي: إن موسكو راضية بصورة عامة عن نتائجها.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) عن نائب وزير خارجية كازاخستان أنه لا يوجد ممثل لجميع وفود المعارضة وهم لا يمتلكون استراتيجية منسقة موحدة، موضحاً أن لدينا 15 فصيلاً مشاركاً ولا يحق لأحد أن يتحدث نيابة عن المعارضة كلها. وأضاف: نأمل أن نتمكن من مساعدة الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة وتعزيز وقف إطلاق النار مشيراً إلى أن الغرض الرئيسي من المحادثات في أستانة هو تشكيل أساس متين لاستئناف المفاوضات على نطاق كامل في جنيف، والذي سيعقد في مطلع شباط/ فبراير المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة.

* اجتماعات للتنسيق سبقت إنطلاق المحادثات

وقبيل انطلاق المحادثات اجتمع وفد الحكومة السورية مع الوفدين الإيراني والروسي، كل على حدة. كما التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإعداد الجيد والترتيبات النهائية قبل افتتاح اجتماع آستانة مشدداً على ان اطراف المحادثات يعملون بجدية للتوصل الى نتائج.

وسبق ذلك اجتماع عقده وفد الحكومة السورية الأحد مع الوفد الروسي بعد لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي في العاصمة الكازاخية. وبحسب مصادر إعلامية فإنّ الاجتماع الثلاثي استمر لخمس ساعات، كما عقد وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري لقاءً دام ساعتين مع الوفد الروسي.

وفي سياق آخر أكد متحدث باسم وفد فصائل المعارضة السورية، الاثنين، لوكالة فرانس برس أن هذه الفصائل ستواصل القتال في حال فشلت المحادثات الجارية في آستانة مع وفد الحكومة السورية.

وقال أسامة أبو زيد وهو متحدث باسم وفد الفصائل المسلحة إذا نجحت الطاولة نحن مع الطاولة. لكن إذا لم تنجح للأسف لا يكون لنا خيار غير استمرار القتال.

ويأتي ذلك بعدما رفضت فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في حوار مباشر في الجلسة الأولى من المحادثات مع الحكومة السورية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة المسلحة ستشارك في محادثات مباشرة مع الحكومة السورية في جلسة لاحقة في آستانة.



