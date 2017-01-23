أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين، ان جدول اعمال اجتماع آستانة وما اذا كانت ايران وروسيا وتركيا تشجع الفصائل السورية المعارضة على الحوار مع الحكومة، أعلن قائلاً: إن الدول الثلاث بدأت مساعيها بصفتها راعية للمفاوضات السورية – السورية وتعمل على هداية هذه المفاوضات.

واكد قاسمي ان الأولوية هي لتثبيت وقف اطلاق النار وقال: استبعد التباحث حول قضايا أخرى.

واضاف: إن الخصوصية المهمة لاجتماع آستانة هي وجود دول محدودة في العملية وهي الدول الاقليمية الثلاث صاحبة المبادرة.

وردا على سؤال آخر حول اعلان تشكيل لجنة دائمة ضد ايران في الجامعة العربية من قبل وزير الخارجية البحريني، قال: إن البحرين تعيش أزمة داخلية ومن اجل صرف الانظار عن هذه القضية تبحث عن عدو خارجي وهذا الكلام ليس بجديد وهو مكرر.

واوضح انهم لو كانوا واقعيين لعلموا انها مزاعم لا أساس لها.

واوصى قاسمي المسؤولين البحرينيين بالعودة الى القانون وتسوية مشاكلهم بالطرق السلمية.

وعلّق على تعيين مسجدي سفيرا لايران في العراق ورد فعل المسؤولين السعوديين بالقول: إن الاتهامات التي تثار من قبل بعض مسؤولي دول المنطقة معروفة الدوافع بشكل كامل.

وتابع: فيما يتعلق بسفيرنا في العراق لا اعلم شيئا عن الاسم الذي ذكر ولا يمكنني ان اؤكد من هو الشخص الذي سيكون سفير ايران في بغداد وأتصور ان ما يجري تناقله هو مجرد تخمينات اعلامية وتوقعات واننا سنعلن عن سفيرنا في العراق بعد ان يجري انتخابه.

وردا على رسالة نتنياهو قال قاسمي: من الأفضل لنتنياهو ان لا يتحدث عن ايران والشعب الايراني وحادثة بلاسكو وان يعمل بدلا عن ذلك على الحد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد بهرام قاسمي إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع وبحساسية بالغة الظروف التي يعيشها مسلمو الروهينغا وان الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة جاءت تأكيدا على هذه الحساسية واهمية هذا الموضوع لايران.

واوضح ان الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي عقد بطلب من ماليزيا وتمخض عن بيان وتشكيل لجنة تنفيذية تعد ايران احد اعضائها، وتتابع اللجنة القضايا المتعلقة بمسلمي ميانمار.

واضاف: انه نظرا الى قلقنا البالغ تجاه الظروف التي يعيشها مسلمو ميانمار، نأمل أن يبذل المجتمع الدولي جهوده لاستيفاء حقوق هؤلاء المسلمين من خلال منظمة التعاون الاسلامي.

وردا على سؤال بشأن الحوار بين الدول العربية وايران والزيارة المرتقبة لعدد من المسؤولين الكويتيين لايران، اوضح ان وسائل الاعلام الكويتية اشارت الى هذا الموضوع وحتى حددت موعدا لهذه الزيارة الا ان الكويت غيرت موعد الزيارة وجدول اعمالها لأسباب فنية.

وتابع قائلاً: اننا توصلنا الى تفاهم بشأن موعد هذه الزيارة حيث سيزور وزير خارجية الكويت ومساعد رئيس الوزراء، ايران في غضون اليومين أو الايام الثلاثة المقبلة.

وردا على سؤال عما اذا كانت زيارة وزير الخارجية الكويتي لايران في اطار العلاقات الثنائية أو انه يحمل رسالة مجلس التعاون أجاب قاسمي، ان الحكومة الكويتية كانت تتابع هذا الموضوع قبل عدة أشهر قائلاً: انه ليس على علم بطبيعة هذه الزيارة.

وفيما يتعلق بالقضايا التي ستطرح خلالها اوضح ان المحادثات ستتركز على القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك مشاورات خلف الكواليس بين ايران وادارة ترامب، قال المتحدث باسم الخارجية بانه لم يكن لايران أية علاقات مع اميركا لا في الماضي ولا اليوم أيضاً ولا آفاق للتطبيع معها وقال: إن الحوار مع هذا البلد ليس مطروحا في أي قضية.

واضاف: إن الحوار الوحيد الذي جرى مع اميركا كان ابان المفاوضات النووية وبشان الموضوع النووي وذلك الى جانب سائر بلدان مجموعة (5+1) وقد كان جدول اعمال هذه المفاوضات واضحا ومكرسا للملف النووي ولم يجر تناول أي قضية اخرى مع الادارة الاميركية.

وتابع قاسمي في هذه المرحلة ايضا سواء ابان الانتخابات أو الان لم يكن لدينا أي علاقة أو اتصال ولم يجر بيننا تبادل أية رسائل وان طرح شيء في هذا المجال فهو كذب محض.

وحول التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي ادارة ترامب والاتهامات التي اطلقوها ضد ايران قال قاسمي: إن جميع هذه الامور هي احلام ووهم ولاحقيقة لاي من هذه المطالب وهي مجرد اتهامات وكل ما طرح في الكونغرس واماكن أخرى ليست بمطالب جديدة وقد سمعنا بها في الماضي ايضا وقد واجهنا مثل هذه الاتهامات في العقود الثلاثة الماضية وهي معروفة لدينا.

وتابع قاسمي اننا لانتوقع غير هذا من الادارة الاميركية وقال: إن الاميركيين يريدون ان يبسطوا هيمنتهم والان يواجهون قدرة ايران ولهذا السبب انهم مجبرون على التشبث بمثل هذه الاتهامات.

وأعرب قاسمي عن أمله بأن تتخذ كندا الاجراءات اللازمة لاستئناف العلاقات الثنائية.

وأضاف: إن ايصال العلاقات بين البلدين الى المستوى المنشود لازال بحاجة الى بعض الخطوات.

وتابع بالقول ان ايران لم تبادر بقطع علاقاتها مع كندا بل إن الاخيرة هي التي بادرت بذلك من جانب واحد ومن دون اي دليل.

وكان قاسمي قد اشار في تصريح له الى ان جمهورية غامبيا باعتبارها دولة اسلامية مهمة في غرب افريقيا، كانت دوما محط اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانها ترحب بالمساعي الحميدة لزعماء دول غرب أفريقيا وكذلك جهود ودور المنظمات الاقليمية مثل (ايكواس) في عملية الانتقال السلمي للسلطة الى الرئيس المنتخب من قبل الشعب والتي ادت الى تعزيز دعائم الديمقراطية في المنطقة وارساء السلام والهدوء في هذا البلد.

وكان رئيس جمهورية غامبيا (يحيى جامع) قد استجاب يوم السبت للضغوط العسكرية والدبلوماسية للبلدان المجاورة في غرب افريقيا، وغادر الى المنفى في أعقاب أزمة استمرت ستة اسابيع.



