وقال: بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في بيروت ان الازمة البحرينية واليمنية يجب ان تنتهي بالحل السياسي معربا عن أمله ان تؤدي الجهود التي تبذل في هذه المرحلة الى حل شامل لكل الأزمات.

واضاف: أنه يجب العمل على مواجهة المجموعات الارهابية المتطرفة، داعياً الى مبادرة في العالم الاسلامي للتركيز على القضية الاساسية والمركزية الا وهي القضية الفلسطينية المحقة والعادلة.

وكان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، قد وصل الى بيروت صباح الاثنين لاجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقبال عبداللهيان في مطار بيروت الدولي السفير الايراني في لبنان محمد فتح علي، وأركان السفارة.



